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Снимок Земли из космоса, сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта МКС

Какой сегодня праздник: 22 апреля 2018 года

© Photo: NASA/Scott Kelly
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Этот день является 112-м в григорианском календаре. До конца года остается 253 дня.

А вы знали, что сегодня Международный день Земли? Этот день призван побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. В этот день проходит крупномасштабная акция "Марш парков". 

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Она проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий.

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События в этот день:

1831 — Указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.

Доллары
CC BY 2.0 / reynermedia / A lot of dollars
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1838 — Впервые пароход пересёк Атлантический океан; в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колёсный пароход "Сириус".

1931 — Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.

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1967 — Группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".

1969 — В Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

1969 — Английская группа The Who на концерте в Долтоне впервые дала представление своей рок-оперы "Tommy". Никаких объявлений об этом не делалось, и официальный дебют состоялся двумя неделями позже в Лондоне.

1972 — Первые люди, пересекшие на гребной лодке Тихий океан, Сильвия Кук и Джон Файерфакс, прибыли в Австралию; они были в море в течение 362 дней.

Родились:

1724 — Иммануил Кант (ум. 1804), немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма.

1870 — Владимир Ильич Ленин (ум. 1924), российский революционер, политический и государственный деятель, один из основателей СССР.

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1899 — Владимир Набоков (ум. 1977), русский и американский писатель. Самые известные романы "Лолита" и "Отчаяние". 

1908 — Иван Ефремов (ум. 1972), русский советский писатель-фантаст. Автор романов "Таис Афинская", "Туманность Андромеды" и других. 

1937 — Джек Николсон, американский актёр, сценарист и режиссёр, обладатель трёх премий "Оскар". Прославился благодаря ролям в фильмах: "Магазинчик ужасов", "Ворон", "Пролетая над гнездом кукушки" и "Сияние".

Скончались:

1986 — Мирча Элиаде (р. 1907), румынский писатель, историк религии, исследователь мифологии.

1917 — Василий Матэ (р. 1856), русский художник, рисовальщик, гравер.

2003 — Юрий Войнов (р. 1931), советский украинский футболист и тренер.

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Теги:
22 апреля, День Земли, праздник, Великая Отечественная война, Джек Никлсон, Иван Ефремов, Владимир Набоков, Иммануил Кант, Мирча Элиаде, Владимир Ленин, Германия, Молдова, Франция, Россия
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