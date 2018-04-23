Какой сегодня праздник: 23 апреля 2018 года

А вы знали, что сегодня Всемирный день книг и авторского права? Праздник инициирован с целью просвещения и развития культурных традиций, с учетом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надежным способом его сохранения. В этот день проводят книжные выставки и ярмарки.
События в этот день:
1597 — Состоялась премьера спектакля по пьесе Шекспира "Виндзорские проказницы", на которой присутствовала английская королева Елизавета I.
1605 — Провозглашение русским царём Фёдора Годунова.
1867 — Королева Виктория и император Наполеон III отклонили план строительства туннеля под Ла-Маншем.
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1889 — В письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: "Краткость — сестра таланта".
1896 — В Нью-Йорке прошёл первый в Америке киносеанс.
1907 — Писатель Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.
1913 — Спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.
1956 — Состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.
1964 — Основание фирмы граммофонных пластинок "Мелодия" (ныне госпредприятие "Фирма Мелодия").
1967 — Стартал советский космический корабль "Союз-1", пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.
1971 — группа "Rolling Stones" выпускает альбом "Sticky Fingers".
1989 — Последний концерт Герберта фон Караяна (с Венским Филармоническим оркестром).
Родились:
1891 — Сергей Прокофьев (ум. 1953), русский советский композитор.
1918 — Морис Дрюон (ум. 2009), французский писатель, лауреат Гонкуровской премии. Автор серии исторических романов "Проклятые короли".
1928 — Ширли Темпл (ум. 2014), американская актриса и государственный деятель.
1936 — Рой Орбисон (ум. 1988), американский певец.
1946 — Анатолий Бышовец, футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
1979 — Лаури Юлёнен, музыкант, певец, лидер финской группы "The Rasmus".
1990 — Дев Патель, британский актёр индийского происхождения.
Скончались:
1616 — Мигель де Сервантес Сааведра (р. 1547), испанский писатель. Прежде всего, известен как автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский".
1934 — Карстен Борхгревинк (р. 1864), норвежский полярный исследователь, первый человек, ступивший на берег Антарктиды.
1986 — Юрий Гуляев (р. 1930), певец (баритон), народный артист СССР.
2007 — Борис Ельцин (р. 1931), первый Президент России.