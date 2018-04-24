Какой сегодня праздник: 24 апреля

А вы знали, что сегодня Международный день солидарности молодежи? Еще 24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных, когда в мире проводят демонстрации против использования животных в лабораторных исследованиях.
События в этот день:
1184 до н.э. — По преданию, в этот день древние греки смогли проникнуть в Трою при помощи троянского коня.
1147 — Первое летописное упоминание о Москве.
1574 — Битва при Жилиште, увенчавшаяся победой войска Иоана Водэ Лютого над турецкими и мунтянскими (валашскими) войсками.
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1595 — Сигизмунд Батори отбирает молдавский трон у Арона Тирана и возводит на него Штефана Рэзвана.
1833 — В США запатентована газированная вода.
1938 — На экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.
1944 — Великая Отечественная война: образован 3-й Белорусский фронт.
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1953 — Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.
2001 — Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.
Родились:
1794 — Михаил Стурдза, молдавский господарь.
1928 — Борис Матвеев (ум. 2006), советский джазмен, кумир 1950-х, участник оркестра Леонида Утесова.
1942 — Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, обладательница двух "Оскаров".
1947 — Гленн Корник, британский рок-музыкант.
1952 — Жан-Поль Готье, французский модельер.
1982 — Ирина Чащина, российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике.
1988 — Юлианна Караулова, российская эстрадная певица и телеведущая.
Скончались:
1731 — Даниель Дефо (р.1660), английский писатель и публицист, автор романа "Робинзон Крузо".
1783 — Григорий Орлов, русский фельдмаршал, граф, фаворит Екатерины II.
1852 — Василий Андреевич Жуковский, знаменитый русский поэт-романтик.
1980 — Роберт Курц, архитектор, заслуженный деятель искусств МССР.