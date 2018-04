Какой сегодня праздник: 24 апреля

А вы знали, что сегодня Международный день солидарности молодежи? Еще 24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных, когда в мире проводят демонстрации против использования животных в лабораторных исследованиях.

События в этот день:

1184 до н.э. — По преданию, в этот день древние греки смогли проникнуть в Трою при помощи троянского коня.

1147 — Первое летописное упоминание о Москве.

1574 — Битва при Жилиште, увенчавшаяся победой войска Иоана Водэ Лютого над турецкими и мунтянскими (валашскими) войсками.

1595 — Сигизмунд Батори отбирает молдавский трон у Арона Тирана и возводит на него Штефана Рэзвана.

1833 — В США запатентована газированная вода.

1938 — На экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.

1944 — Великая Отечественная война: образован 3-й Белорусский фронт.

1953 — Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

Former British Prime Minister Winston Churchill, gives his world famous V-sign