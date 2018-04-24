Какой сегодня праздник: 24 апреля

Этот день является 114-м в григорианском календаре. До конца года остается 251 день.

А вы знали, что сегодня Международный день солидарности молодежи? Еще 24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных, когда в мире проводят демонстрации против использования животных в лабораторных исследованиях.

© Sputnik / Василий Мельниченко Молодежь Молдовы подхватила идею песенных флеш-мобов

События в этот день:

1184 до н.э. — По преданию, в этот день древние греки смогли проникнуть в Трою при помощи троянского коня.

1147 — Первое летописное упоминание о Москве.

1574 — Битва при Жилиште, увенчавшаяся победой войска Иоана Водэ Лютого над турецкими и мунтянскими (валашскими) войсками.

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1595 — Сигизмунд Батори отбирает молдавский трон у Арона Тирана и возводит на него Штефана Рэзвана.

1833 — В США запатентована газированная вода.

1938 — На экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.

1944 — Великая Отечественная война: образован 3-й Белорусский фронт.

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1953 — Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

© AP Photo / Former British Prime Minister Winston Churchill, gives his world famous V-sign

2001 — Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.

Родились:

1794 — Михаил Стурдза, молдавский господарь.

1928 — Борис Матвеев (ум. 2006), советский джазмен, кумир 1950-х, участник оркестра Леонида Утесова.

1942 — Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, обладательница двух "Оскаров".

© AFP 2018 / ROBYN BECK Певица Барбара Стрейзанд

1947 — Гленн Корник, британский рок-музыкант.

1952 — Жан-Поль Готье, французский модельер.

1982 — Ирина Чащина, российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике.

1988 — Юлианна Караулова, российская эстрадная певица и телеведущая.

Скончались:

1731 — Даниель Дефо (р.1660), английский писатель и публицист, автор романа "Робинзон Крузо".

1783 — Григорий Орлов, русский фельдмаршал, граф, фаворит Екатерины II.

1852 — Василий Андреевич Жуковский, знаменитый русский поэт-романтик.

1980 — Роберт Курц, архитектор, заслуженный деятель искусств МССР.