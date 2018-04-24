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Американская актриса и эстрадная певица Барбра (Барбара Джоан) Стрейзанд. Репродукция из журнала Крестьянка, N 6, 1997 г.

Барбра Стрейзанд: от "лишней" буквы в имени до Woman In Love

© Sputnik / РИА Новости
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Барбра Стрейзанд - единственная женщина, входящая в Тор-10 самых востребованных артистов США, к началу XXI века общее количество ее проданных альбомов достигло четверти миллиарда копий.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik, Иван Бурзум. Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбра (да, именно так, но об этом ниже) Стрейзанд отмечает 24 апреля свой день рождения.

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Она никогда не пела одну и ту же песню одинаково, никогда не стеснялась своей немодельной внешности, а в последнее время и — возраста (ей исполняется 76 лет).

Барбра — единственная артистка в истории, которая получила абсолютно все престижные американские награды в области кинематографа и музыки: "Оскар", "Тони", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус" и др. О таком "иконостасе" мечтают многие звезды-мужчины.

Впрочем, "сильный пол" может позавидовать и количеству альбомов, которые выпустила Стрейзанд. Ее дискография насчитывает 47 золотых альбомов, из которых 28 стали платиновыми, а 13 — мультиплатиновыми. Она обогнала в этом плане короля поп-музыки Майкла Джексона, The Beatles и Rolling Stones. И, что любопытно, не имея никакого отношения к рок-музыке, Барбра Стрейзанд оказала на рок-культуру огромнейшее влияние. Удивительно? Возможно, но для Стрейзанд удивлять — обычное дело. 

Она выросла в небогатой семье. Отец будущей знаменитости Эмануэль Стрейзанд эмигрировал в США из Австрии. К сожалению, он очень мало качал свою малышку на руках. Умер Стрейзанд-старший, едва девочке исполнился год. Мать и отчим не особо занимались воспитанием маленькой Барбары. В подростковом возрасте Барбара поставила перед собой цель — стать звездой. Когда она однажды заявила, что попадет в шоу-бизнес, мать ответила, что ей это никогда не светит: косоглазие, кривые ноги и нос с горбинкой "убивают" любую мечту стать знаменитостью…

И тогда Барбара в знак протеста выкрасила свои волосы в зеленый цвет. Мать в ответ побрила дочь налысо. Что сделала в следующем "раунде" будущая звезда? Она посещала кастинги в ярких париках и боа. Участвовала в музыкальных конкурсах.

В 1959 году Стрейзанд дебютировала как актриса в театре. Примерно тогда же она изменила свое имя, убрав всего одну букву. Чтобы отличаться. И это была единственная в ее жизни "косметическая операция".

В 1960-е Стрейзанд начала выступать как певица, играла в театральных мюзиклах. В 1962 году она получила маленькую роль в мюзикле на Бродвее "Я достану тебе это оптом". Этот успех позволил ей подписать контракт со знаменитым музыкальным лейблом Columbia Records.

В 1963 году записала первую пластинку.

Конечно же, не вечный "конфликт дочерей и матерей" сделал из закомплексованной Барбары шикарную Барбру Стрейзанд, а талант.

Например, успех мюзикла "Смешная девчонка" на театральной сцене (по мемуарам звезды Бродвея Фанни Брайс) с ее участием привел Стрейзанд к дебюту в этой же заглавной роли в одноименном фильме (Funny Girl, 1968) Уильяма Уайлера. За роль в этой картине Барбра Стрейзанд получила премию "Оскар ". Барбра играла не столько Фанни Брайс, сколько саму себя — нескладную девчонку, проложившую себе путь талантом клоунессы. В 1975 году режиссер Герберт Росс поставил продолжение этой истории — "Смешная леди" (Funny Lady).

Актриса снималась в музыкальных фильмах "Хелло, Долли!" (Hello, Dolly!, 1969), "В ясный день увидишь вечность" (On a Clear Day You Can See Forever, 1970), "Встреча двух сердец" (Way We Were, 1973), комедиях "Филин и кошечка" (Owl and the Pussycat, 1970), "В чем дело, Док?" (What's Up, Doc?, 1972), "Все ради Пита" (For Pete's Sake, 1974).

В фильме "Звезда родилась!" (Star Is Born, 1976) она сыграла главную роль и выступила продюсером картины. Ее песня "Evergreen", написанная для этой картины, отмечена премией Американской киноакадемиии. За роль в этом фильме Стрейзанд получила баснословный по тому времени гонорар — 15 миллионов долларов. Сюжет повествовал об истории любви опустившегося рок-музыканта Джона и начинающей певицы Эстер, для которой знакомство с угасающим идолом открыло путь к вершинам славы. Именно за этот образ рок-музы рокеры всего мира уважают Стрейзанд.

В 80-х годах прошлого века Стрейзанд стала самым влиятельным исполнителем Америки, затмив даже Фрэнка Синатру, а также одной из самых богатых певиц в мире. Самый известный ее хит этого периода Woman In Love:

В качестве режиссера Стрейзанд дебютировала в 1983 году фильмом "Йентл" (Yentl), где она выступила и как сценарист. Картина завоевала пять номинаций на "Оскар" и получила две премии "Золотой глобус" — за лучшую режиссуру и как лучший мюзикл.

Ее следующая режиссерская работа "Повелитель приливов" (Prince of Tides, 1991) получила семь номинаций на "Оскар".

В 1996 году Стрейзанд сняла фильм "У зеркала два лица" (Mirror Has Two Faces).

В 2000-х годах актриса сыграла главные роли в комедиях "Знакомство с Факерами" (Meet the Fockers, 2004) и "Знакомство с Факерами 2" (Little Fockers, 2010), "Проклятие моей матери" (Guild Trip, 2012).

Помимо собственных картин она продюссировала фильмы "Чокнутая" (Nuts, 1987), "Молчи и служи" (Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story, 1995), "Фрэнки и Хейзел" (Frankie & Hazel, 2000), "Список Вариана" (Varian's War, 2001) и др.

Как автор и фотограф Стрейзанд выпустила книгу "Моя страсть к дизайну".
К началу XXI века общее количество проданных альбомов Стрейзанд достигло четверти миллиарда копий. По данным Forbes на 2016 год, ее состояние составляет 370 миллионов долларов.

Стрейзанд — одна из немногих звезд старшего поколения, которая ведет активно странички в социальных сетях.

 

Кстати, она напомнила своим поклонникам, что была первой актрисой (не моделью, а именно актрисой) попавшей на обложку журнала Playboy.

#TBT in honor of @hughhefner. RIP.

Публикация от Barbra Streisand (@barbrastreisand) 28 Сен 2017 в 11:14 PDT

Случилось это в конце 70-х, после выходов фильма "Звезда родилась"и нового музыкального альбома Streisand Superman. Издатели Playboy умоляли Барбру предстать в традиционном костюме плейбоевского зайчика, но звезда настояла на другом образе. Так и снялась в майке superboy…

Теги:
Барбра Стрейзанд, иван бурзум, Фа-диез, песни, кумиры, музыка, США
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