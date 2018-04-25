Какой сегодня праздник: 25 апреля

Этот день является 115-м в григорианском календаре. До конца года остается 250 дней.

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© Sputnik / Rodion Proca На Молдову надвигаются дожди: точный прогноз на 25 и 26 апреля

События в этот день:

1719 — Выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1783 — Во Франции запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

1792 — Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне песня известна как "Марсельеза". Сегодня является гимном Франции.

1816 — Джордж Байрон, преследуемый на родине порочащими его слухами, покинул Англию. Как в результате оказалось, навсегда.

1859 — В Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.

1867 — Японский город Токио впервые был открыт для иностранной торговли.

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1895 — Подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга "Русского музея императора Александра III" (ныне — Государственный Русский музей). Открыт в марте 1898 года.

1901 — В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1931 — Фердинанд Порше основал компанию "Porsche".

1954 — Американский исследовательский центр компании "Белл телефон" объявил о создании солнечных батарей.

1983 — Лидер СССР Юрий Владимирович Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит.

Родились:

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Американская девочка Саманта Смит в "Артеке"

1599 — Оливер Кромвель (ум. 1658), британский государственный деятель, лорд-протектор Англии, Ирландии и Шотландии (1653-1658).

1883 — Семен Михайлович Буденный (ум. 1973), советский военачальник, герой Гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза.

© RIA Novosti . С.М.Буденный во время парада

1917 — Элла Фицджералд (ум. 1996), американская джазовая певица.

1928 — Юрий Яковлев (ум. 2013), советский актер, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

1940 — Аль Пачино, американский актер театра и кино, обладатель "Оскара" и других кинонаград.

1940 — Михаил Кононов (ум. 2007), советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист России (2000).

1946 — Владимир Вольфович Жириновский, основатель и бессменный на данный момент председатель Либерально-демократической партии России.

1947 — Йохан Кройф (ум. 2016), нидерландский тренер, футболист сборной Нидерландов, "Аякса" и "Барселоны".

1952 — Владислав Третьяк, хоккейный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России.

© Sputnik / Владимир Федоренко Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк

1969 — Рене Зеллвегер, американская актриса, обладательница "Оскара".

1994 — Елена Ильиных, российская фигуристка (танцы на льду), олимпийская чемпионка.

Скончались:

1913 — Михаил Михайлович Коцюбинский (р. 1864), украинский писатель ("Fata morgana").

1948 — Херардо Матос Родригес, аргентинский и уругвайский композитор и журналист, автор Кумпарситы.

2000 — Алла Ларионова, советская и российская актриса театра и кино.