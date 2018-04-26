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Зона отчуждения ЧАЭС

Какой сегодня праздник: 26 апреля

© Sputnik / Стрингер
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (88)
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Этот день является 116-м в году по Григорианскому календарю. До конца года остается 249 дней.

В этот день отмечается Международный день интеллектуальной собственности. А также 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобольской атомной электростанции.

Больница, Припять
© Photo : Vladimir Migutin
Чернобыль: зона отчуждения тридцать лет спустя
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В 2018-м отмечается 32 года со дня катастрофы.

События в этот день:

1783 — Тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

1799 — Началось сражение на реке Адда. Битва проходила между русско-австрийскими войсками под командованием Александра Суворова и французской армией под командованием Жана Виктора Моро. Битва стала первой крупной победой союзников в ходе Итальянского похода Суворова.

Картина В. И. Сурикова Переход Суворова через Альпы
© RIA Novosti.
Картина В. И. Сурикова "Переход Суворова через Альпы"

1921 — В Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоциклах.

1937 — Бомбардировка Герники германской и итальянской авиацией во время гражданской войны в Испании.

Guernica (1937)
© AFP 2018 / Cristina Quicler
"Guernica" (1937)

1964 — В продаже появился первый диск "Rolling Stones".

1986 — Авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

О ликвидаторах аварии в Чернобыле и новых угрозах техногенных катастроф>>>

1991 — В Риге открылся первый Международный фестиваль сатиры и юмора, посвященный 80-летию Аркадия Райкина — "Море смеха-91".

Родились:

121 — Марк Аврелий (ум. 180), римский император (161-180), философ.

570 или не позднее 580 — Мухаммед (ум.632), основатель религии Ислам, пророк.

1575 — Мария Медичи (ум. 1642), королева Франции в 1600-1610 годах.

Владимир Кособоков
© Photo: Школа молодых ученых
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1798 — Эжен Делакруа (ум. 1863), французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.

1900 — Чарльз Фрэнсис Рихтер (ум. 1985), американский физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки силы землетрясений.

1938 — Дуэйн Эдди, американский гитарист и композитор.

1939 — Владислав Дворжецкий (ум. 1978), актер.

1954 — Дмитрий Киселев, тележурналист.

Третий Международный форум русскоязычных вещателей
© Sputnik / Владимир Трефилов
Третий Международный форум русскоязычных вещателей

1970 — Мелания Трамп, американская фотомодель и дизайнер, супруга 45-го президента США Дональда Трампа.

Скончались:

1856 — Петр Чаадаев (р. 1794), русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист.

1873 — Владимир Бенедиктов (р. 1807), русский поэт.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (88)

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Теги:
26 апреля, Чернобыльская АЭС, праздник, Эжен Делакруа, Мария Медичи, Владимир Бенедиктов, Петр Чаадаев, Владислав Дворжецкий, Мелания Трамп, Дмитрий Киселев, Чернобыль, СССР, Молдова, Россия, Украина
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