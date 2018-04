Первая пластинка, которая изменила Rolling Stones

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik, Иван Бурзум. Легендарная рок-группа The Rolling Stones образовалась в 1962 году, а спустя почти два года (26 апреля 1964-го) на прилавки музыкальных магазинов попал их первый диск. Удивительная скромность, не правда ли? Это на сцене они бунтари, пошляки и хулиганы, а в жизни обычные добрые дедушки в домашних тапочках. Но так, конечно, было не всегда.

Будущий вокалист группы Мик Джаггер и гитарист-виртуоз Кит Ричардс познакомились, когда им было 18 лет. Они сразу поняли, какую музыку будут играть, и как назовут команду: рок-н-ролл и "Катящиеся камни". Но есть у этого названия и другой, почти магический, смысл — "Вольные каменщики"…

После той первой встречи у The Rolling Stones вышло более 20 студийных альбомов, примерно столько же пластинок с концертными версиями. И заслуженная слава тоже пришла.

Многие поклонники роллингов считали, что их кумиры ненавидели Beatles. Но ведь именно ливерпульская четверка подарила "стоунам" мелодичную песенку I Wanna Be Your Man. Последние, правда, так изгалялись над треком, что он оказался на первом месте в хит-параде. Джордж Харрисон, автор песни, когда услышал новую версию своего детища, позвонил директору звукозаписывающей фирмы "Decca" Дику Роу и сказал, что этих ребят ждет успех.

© Sputnik / Dmitri Lovetsky Новое творение сэра Мика Джаггера: от него такого не ожидали

Но вернемся к первой проданной пластинке The Rolling Stones, после ее выхода Великобританию захлестнула настоящая истерия, а образ бунтарей, протестующих против общественных условностей начал хорошо продаваться. "Стоуны" на этой волне попали даже в Америку, где в 1965 году спели (I Can not Get No) Satisfaction, которая сразу стала и визитной карточкой группы, и классикой рок-музыки. А Мик Джаггер так и не мог остановиться…

Сегодня ему 75 и он отец восьмерых детей от пяти женщин. У него также есть пять внуков и правнук. Музыкант был официально женат лишь однажды на актрисе Бьянке Джаггер, их брак продлился семь лет.