01:43 26 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Rolling Stones

Первая пластинка, которая изменила Rolling Stones

© AP Photo / Ramon Espinosa
Справки
Получить короткую ссылку
710

Группа Rolling Stones почти 60 лет скачет на сцене, и, похоже, останавливаться вообще не собирается. "Камни" будут катиться и дальше...

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik, Иван Бурзум. Легендарная рок-группа The Rolling Stones образовалась в 1962 году, а спустя почти два года (26 апреля 1964-го) на прилавки музыкальных магазинов попал их первый диск. Удивительная скромность, не правда ли? Это на сцене они бунтари, пошляки и хулиганы, а в жизни обычные добрые дедушки в домашних тапочках. Но так, конечно, было не всегда.

Американская актриса и эстрадная певица Барбра (Барбара Джоан) Стрейзанд. Репродукция из журнала Крестьянка, N 6, 1997 г.
© Sputnik /
Барбра Стрейзанд: от "лишней" буквы в имени до Woman In Love

Будущий вокалист группы Мик Джаггер и гитарист-виртуоз Кит Ричардс познакомились, когда им было 18 лет. Они сразу поняли, какую музыку будут играть, и как назовут команду: рок-н-ролл и "Катящиеся камни". Но есть у этого названия и другой, почти магический, смысл — "Вольные каменщики"…

После той первой встречи у The Rolling Stones вышло более 20 студийных альбомов, примерно столько же пластинок с концертными версиями. И заслуженная слава тоже пришла.

Многие поклонники роллингов считали, что их кумиры ненавидели Beatles. Но ведь именно ливерпульская четверка подарила "стоунам" мелодичную песенку I Wanna Be Your Man. Последние, правда, так изгалялись над треком, что он оказался на первом месте в хит-параде. Джордж Харрисон, автор песни, когда услышал новую версию своего детища, позвонил директору звукозаписывающей фирмы "Decca" Дику Роу и сказал, что этих ребят ждет успех.

Mick Jagger
© Sputnik / Dmitri Lovetsky
Новое творение сэра Мика Джаггера: от него такого не ожидали

Но вернемся к первой проданной пластинке The Rolling Stones, после ее выхода Великобританию захлестнула настоящая истерия, а образ бунтарей, протестующих против общественных условностей начал хорошо продаваться. "Стоуны" на этой волне попали даже в Америку, где в 1965 году спели (I Can not Get No) Satisfaction, которая сразу стала и визитной карточкой группы, и классикой рок-музыки. А Мик Джаггер так и не мог остановиться…

Сегодня ему 75 и он отец восьмерых детей от пяти женщин. У него также есть пять внуков и правнук. Музыкант был официально женат лишь однажды на актрисе Бьянке Джаггер, их брак продлился семь лет.

По теме

The Beatles в Кишиневе: невозможное возможно
В 64 все только начинается: рок-н-ролл жил, жив и никуда не денется
Теги:
иван бурзум, история музыки, Rolling Stones, Фа-диез, рок, музыка
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

  • Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
    Психологический момент

    В Эстонии впервые выплатили пособия "негражданам", которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

  • Молоко в гипермаркете
    Оставьте как есть!

    Минсельхозпрод Беларуси настаивает на том, что поставки белорусского молока в Россию должны сохраниться на уровне 2017 года.

  • Морской порт в Батуми
    Здесь был мост

    Автомобильный мост рухнул в курортном городе Батуми. Местные жители утверждают, что строение было аварийным, но обращения в мэрию не помогали.

  • Представление нового премьер министра Геннадия Гагулия кабинету министров
    Познакомьтесь с премьером

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Геннадия Гагулия на пост премьер-министра республики. Что известно о новом главе кабмина?

  • Полиция
    Майское усиление

    Личный состав подразделений МВД Северной Осетии переведут на усиленный вариант несения службы в период майских праздников.

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчины трепещут: финал конкурса "Российская красавица 2018"
Минобороны показало обломки сбитых в Сирии ракет
Показаны обломки ракет, выпущенных по Сирии
История мячей ЧМ по футболу
История футбола: как менялись мячи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться