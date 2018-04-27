Какой сегодня праздник: 27 апреля

Этот день года является 117 в григорианском календаре. До конца года остается 248 дней.

Знаете ли вы, что в этот день в Республике Молдова утвердили сине-желто-красный государственный флаг?

Чем еще ознаменовано 26 апреля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1908 — Фигурное катание — вид спорта впервые включен в программу Олимпийских игр.

© Sputnik / Лев Носов Людмила Белоусова (справа) и Олег Протопопов (слева)

1908 — Открылись IV летние Олимпийские игры в Лондоне.

1965 — День рождения памперсов — в США запатентованы подгузники "Памперс".

1986 — Эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.

1990 — Утверждается сине-желто-красный государственный трехцветный флаг в Республике Молдовы.

© Sputnik / Евгений Панасенко Steag Флаг Молдовы

Родились:

1927 — Евгений Моргунов, советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР.

© Sputnik / РИА Новости Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в художественном фильме "Кавказская пленница"

1791 — Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель, создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе.

1986 — Динара Сафина, российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр.

RIA Novosti Dinara Safina

Скончались:

1521 — Фердинанд Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь.

1998 — Карлос Кастанеда, американский писатель-эзотерик.

2007 — Кирилл Лавров, актёр театра и кино, народный артист СССР.

© Sputnik / Б. Колесников Народный артист СССР Анатолий Папанов (справа) и народный артист СССР Кирилл Лавров (в центре) в сцене из фильма "Живые и мертвые"

2007 — Мстислав Ростропович, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер.

Православный календарь:

В этот день православные чтут память мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Сегодня празднование Виленской иконы Божией Матери.