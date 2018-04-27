Какой сегодня праздник: 27 апреля

Знаете ли вы, что в этот день в Республике Молдова утвердили сине-желто-красный государственный флаг?
Чем еще ознаменовано 26 апреля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
События в этот день:
1908 — Фигурное катание — вид спорта впервые включен в программу Олимпийских игр.
1908 — Открылись IV летние Олимпийские игры в Лондоне.
1965 — День рождения памперсов — в США запатентованы подгузники "Памперс".
1986 — Эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.
1990 — Утверждается сине-желто-красный государственный трехцветный флаг в Республике Молдовы.
Родились:
1927 — Евгений Моргунов, советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР.
1791 — Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель, создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе.
1986 — Динара Сафина, российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр.
Скончались:
1521 — Фердинанд Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь.
1998 — Карлос Кастанеда, американский писатель-эзотерик.
2007 — Кирилл Лавров, актёр театра и кино, народный артист СССР.
2007 — Мстислав Ростропович, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер.
Православный календарь:
В этот день православные чтут память мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Сегодня празднование Виленской иконы Божией Матери.