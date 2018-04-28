02:28 28 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Трудовая книжка

Какой сегодня праздник: 28 апреля

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (90)
18 0 0

Этот день является 118-м в григорианском календаре. До конца года остается 247 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день охраны труда?

Чем еще ознаменовано 28 апреля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1925 — На экраны вышел первый фильм Сергея Эйзенштейна "Стачка". Следующей его работой стал "Броненосец "Потемкин"".

1945 — Части Красной Армии начали штурм Рейхстага.

Знамя Победы над Берлином
© Sputnik / Yevgeny Khaldei
Знамя Победы над Берлином

1968 — На экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

2001 — Полет первого космического туриста — американца Денниса Тито.

Родились:

1908 — Оскар Шиндлер (ум. 1974), немецкий бизнесмен, спасший в годы войны 1100 евреев.

1948 — Терри Пратчетт (ум. 2015), английский писатель.

1974 — Пенелопа Крус, испанская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актеры Джеффри Раш, Джонни Депп и Пенелопа Крус на 64-м Каннском кинофестивале

1981 — Джессика Альба, американская актриса.

Скончались:

1813 — Михаил Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал.

Граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома на Волхонке 5/6 в Москве, созданное в рамках арт-проекта Российского военно-исторического общества Наши герои
© Sputnik / Maksim Blinov
Граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома на Волхонке 5/6 в Москве, созданное в рамках арт-проекта Российского военно-исторического общества "Наши герои

2002 — Александр Лебедь, российский политический деятель, генерал-лейтенант. Сыграл важную роль в урегулировании Приднестровского вооруженного конфликта в 1992 году.

Православный календарь:

Память мучениц Василиссы и Анастасии.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (90)
Теги:
28 апреля, праздник, Великая Отечественная война, Сергей Эйзенштейн, Джессика Альба, Терри Пратчетт, Оскар Шиндлер, Александр Лебедь, Михаил Кутузов, Пенелопа Крус, Германия, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

  • Награда за первое место на киберучениях Сомкнутые щиты
    Неожиданная победа

    В Таллинне завершились крупнейшие в мире международные учения по киберобороне "Сомкнутые щиты". Победу одержала объединенная команда НАТО.

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Сергей Лукьяненко
    Супер-Нурсултан

    Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал, в каком жанре бы написал книгу про президента Казахстана.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок острова Гуам из космоса
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
Задержание боевиков, планировавших теракты в Москве
Опубликованы кадры задержания боевиков, планировавших теракты в Москве
Сколько лет флоту коммерческих самолетов ЕС
На чем летают в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться