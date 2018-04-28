Какой сегодня праздник: 28 апреля

А вы знали, что сегодня Всемирный день охраны труда?
Чем еще ознаменовано 28 апреля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
События в этот день:
1925 — На экраны вышел первый фильм Сергея Эйзенштейна "Стачка". Следующей его работой стал "Броненосец "Потемкин"".
1945 — Части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
1968 — На экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
2001 — Полет первого космического туриста — американца Денниса Тито.
Родились:
1908 — Оскар Шиндлер (ум. 1974), немецкий бизнесмен, спасший в годы войны 1100 евреев.
1948 — Терри Пратчетт (ум. 2015), английский писатель.
1974 — Пенелопа Крус, испанская киноактриса, обладательница премии "Оскар".
1981 — Джессика Альба, американская актриса.
Скончались:
1813 — Михаил Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал.
2002 — Александр Лебедь, российский политический деятель, генерал-лейтенант. Сыграл важную роль в урегулировании Приднестровского вооруженного конфликта в 1992 году.
Православный календарь:
Память мучениц Василиссы и Анастасии.