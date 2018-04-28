Какой сегодня праздник: 28 апреля

Этот день является 118-м в григорианском календаре. До конца года остается 247 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день охраны труда?

Чем еще ознаменовано 28 апреля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1925 — На экраны вышел первый фильм Сергея Эйзенштейна "Стачка". Следующей его работой стал "Броненосец "Потемкин"".

1945 — Части Красной Армии начали штурм Рейхстага.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei Знамя Победы над Берлином

1968 — На экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

2001 — Полет первого космического туриста — американца Денниса Тито.

Родились:

1908 — Оскар Шиндлер (ум. 1974), немецкий бизнесмен, спасший в годы войны 1100 евреев.

1948 — Терри Пратчетт (ум. 2015), английский писатель.

1974 — Пенелопа Крус, испанская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Актеры Джеффри Раш, Джонни Депп и Пенелопа Крус на 64-м Каннском кинофестивале

1981 — Джессика Альба, американская актриса.

Скончались:

1813 — Михаил Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал.

© Sputnik / Maksim Blinov Граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова на фасаде дома на Волхонке 5/6 в Москве, созданное в рамках арт-проекта Российского военно-исторического общества "Наши герои

2002 — Александр Лебедь, российский политический деятель, генерал-лейтенант. Сыграл важную роль в урегулировании Приднестровского вооруженного конфликта в 1992 году.

Православный календарь:

Память мучениц Василиссы и Анастасии.