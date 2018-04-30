Какой сегодня праздник: 30 апреля

А вы знали, что сегодня Международный день джаза? А еще — сегодня молдавскому телевидению 60 лет!
Чем еще ознаменовано 30 апреля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
События в этот день:
1472 — В московском Кремле заложен Успенский собор.
1789 — Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.
1877 — Французский поэт Шарль Кро передал Академии Наук описание первого граммофона.
Родились:
1883 — Ярослав Гашек (ум. 1923), чешский писатель-сатирик ("Похождения бравого солдата Швейка").
1956 — Ларс фон Триер, датский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер ("Догвилль", "Меланхолия", "Антихрист").
1962 — Николай Фоменко, музыкант, певец, композитор, актер, радио- и телеведущий, заслуженный артист России.
1967 — Филипп Киркоров, певец, народный артист России.
1974 — Андрей Губин, эстрадный певец.
1982 — Кирстен Данст, американская актриса.
Скончались:
1642 — Дмитрий Пожарский (р. 1578), русский национальный герой, военный и политический деятель.
1883 — Эдуард Мане (р. 1832), французский художник, один из основоположников импрессионизма.
Православный календарь:
Сегодня православные чтят память священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании.