Какой сегодня праздник: 30 апреля

30 апреля — 120-й день года (121-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 245 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день джаза? А еще — сегодня молдавскому телевидению 60 лет!

Чем еще ознаменовано 30 апреля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1472 — В московском Кремле заложен Успенский собор.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Архангельский собор, колокольня Ивана Великого и Успенский собор на Соборной площади Московского Кремля

1789 — Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.

1877 — Французский поэт Шарль Кро передал Академии Наук описание первого граммофона.

Родились:

1883 — Ярослав Гашек (ум. 1923), чешский писатель-сатирик ("Похождения бравого солдата Швейка").

1956 — Ларс фон Триер, датский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер ("Догвилль", "Меланхолия", "Антихрист").

1962 — Николай Фоменко, музыкант, певец, композитор, актер, радио- и телеведущий, заслуженный артист России.

1967 — Филипп Киркоров, певец, народный артист России.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Народный артист России Филипп Киркоров

1974 — Андрей Губин, эстрадный певец.

1982 — Кирстен Данст, американская актриса.

© Sputnik / Ekaterina Tschesnokowa Закрытие 64-го Каннского кинофестиваля

Скончались:

1642 — Дмитрий Пожарский (р. 1578), русский национальный герой, военный и политический деятель.

© Sputnik / Валерий Шустов Памятник Минину и Пожарскому

1883 — Эдуард Мане (р. 1832), французский художник, один из основоположников импрессионизма.

Православный календарь:

Сегодня православные чтят память священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании.