Какой сегодня праздник 2 мая

Этот день является 122-м в григорианском календаре. До конца года остается 243 дня.

А вы знали, что в этот день родилась российская императрица Екатерина Великая?

Чем еще ознаменовано 2 мая, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1922 — Состоялось бракосочетание русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.

© Sputnik / РИА Новости Сергей Есенин

1952 — Начало новой эры в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон-Иоганнесбург отправился реактивный самолёт "Комета" с 36 пассажирами на борту.

1963 — Впервые британский хит-парад возглавили The Beatles с песней "From Me to You", которая удержится на вершине семь недель. До конца года квартет музыкантов из Ливерпуля ещё трижды поднимется на первую ступеньку.

Родились:

1729 — Екатерина II (ум. 1796), российская императрица (1762-1796 гг.).

1859 — Джером Клапка Джером (ум. 1927), английский писатель-юморист.

1972 — Дуэйн Джонсон, американский киноактёр.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Дуэйн Джонсон и Пол Уокер (слева направо)

1975 — Дэвид Бекхэм, английский футболист.

© AFP 2018 / PAUL ELLIS Former Manchester United and England footballer David Beckham poses on the pitch at Old Trafford in Manchester, north west England on October 6, 2015 ahead of a charity football match in aid of UNICEF

Скончались:

1519 — Леонардо да Винчи (р. 1452), итальянский художник, скульптор, архитектор, учёный, инженер.

© Sputnik / Алексей Даничев Выставка "Гений да Винчи" в Санкт-Петербурге

1900 — Иван Константинович Айвазовский (настоящее имя Ованес Айвазян; р. 1817), русский художник-маринист.

© Sputnik / Владимир Вяткин Монтаж выставки Ивана Айвазовского к 200-летию со дня рождения художника

1952 — Матрона Московская (р. 1881), святая Русской Православной Церкви.

1989 — Вениамин Каверин (р. 1902), советский писатель.

2015 — Майя Плисецкая (р. 1925), прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР.

Православие:

В этот день православные чтут память блаженной Матроны Московской. А также и память мучеников Феоны, Христофора, Антонина и преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха.