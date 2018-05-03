Какой сегодня праздник 3 мая

Знали ли вы, что третьего мая в мире отмечают сразу несколько праздников? Это Всемирный день свободы печати и Международный день молчания. А также в некоторых странах празднуют День солнца.
События в этот день:
1904 — Американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.
1937 — Роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" получает Пулитцеровскую премию.
1991 — В столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.
Родились:
1469 — Никколо Макиавелли (ум. 1527), итальянский государственный деятель и мыслитель.
1951 — Татьяна Толстая, российская писательница, публицист и телеведущая.
1956 — Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино.
1985 — Данила Козловский, российский актер театра и кино, лауреат премий "Золотой орел" и "Ника".
Скончались:
1616 — Уильям Шекспир (р. 1564), английский поэт и драматург.
1987 — Далида (р. 1933), певица итальянского происхождения, родившаяся в Египте.
Православие:
В этот день православные чтут память преподобного Феодора Трихины и Александра Ошевенского, игумена.