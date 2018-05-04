Какой сегодня праздник 4 мая

Этот день является 124-м в григорианском календаре. До конца года остается 241 день.

А вы знали, что именно в этот день произвели первый складной зонтик?

Чем еще ознаменовано 4 мая, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1113 — Русский князь Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

1715 — В Париже произведен первый складной зонтик.

1896 — В Лондоне вышел первый выпуск газеты "Daily Mail".

1904 — Началось строительство Панамского канала.

© RIA Novosti . V. Goremykin Панамский канал

1927 — В США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию "Оскар".

Родились:

1929 — Одри Хепберн (ум. 1993), британская актриса.

© Photo : кадр из фильма "Римские каникулы" Одри Хепберн и Грегори Пек в фильме Римские каникулы

1934 — Татьяна Самойлова (ум. 2014), актриса театра и кино, народная артистка России.

© Sputnik / Георгий Тер-Ованесов Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в фильме "Анна Каренина"

1971 — Леонид Слуцкий, российский футбольный тренер.

1987 — Анастасия Каменских, украинская певица.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко

Скончались:

1955 — Джордже Энеску (р. 1881), румынский композитор, скрипач, дирижер.

1980 — Иосип Броз Тито (р. 1892), государственный деятель, президент Югославии (с 1953).

© Photо: ru.wikipedia.org L’ex-président yougoslave Josip Broz Tito était russe ou polonais (CIA)

Православие:

В этот день православные чтут память священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, а также мучеников Прокула, Соссия и Фавста.