Какой сегодня праздник 5 мая

А вы знали, что 5 мая в мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов? А еще сегодня Международный день акушерки.
События в этот день:
1836 — В Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.
1912 — День советской печати — вышел первый номер газеты "Правда".
1945 — Началась Пражская наступательная операция советских войск.
Родились:
1818 — Карл Маркс (ум. 1883), немецкий философ, экономист, социолог и политик, основоположник теории коммунизма.
1846 — Генрик Сенкевич (ум. 1916), польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года.
1966 — Ирина Салтыкова, российская поп-певица.
1988 — Адель, английская певица и автор песен, обладательница премий "Грэмми".
Скончались:
1821 — На острове Святой Елены скончался Наполеон I (р. 1769), император Франции (1804-1814).
1957 — Михаил Гнесин (р. 1883), композитор, педагог).
Православие:
В этот день православные чтят память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского и преподобного Виталия Александрийского.