Какой сегодня праздник 6 мая

А вы знали, что сегодня день святого Георгия Победоносца?
События в этот день:
1940 — Пулитцеровскую премию получает Джон Стейнбек за роман "Гроздья гнева".
1942 — На стадионе "Динамо" в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.
1994 — Королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш.
Родились:
1758 — Максимилиан Робеспьер (ум. 1794), деятель Великой французской революции.
1856 — Зигмунд Фрейд (ум. 1939), врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.
1872 — Надежда Тэффи (настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая) (ум. 1952), русская писательница.
1915 — Орсон Уэллс (ум. 1985), американский кинорежиссер и актер, обладатель двух "Оскаров".
1922 — Владимир Этуш, актер театра и кино, народный артист СССР.
1961 — Джордж Клуни, американский киноактер и режиссер.
1968 — Максим Фадеев, певец, композитор и продюсер.
Скончались:
1961 — Лучиан Блага (р. 1895), румынский писатель и философ-рационалист.
1992 — Марлен Дитрих (род. 1901), немецкая и американская актриса и певица.
Православие:
Шестого мая православные чтут память Иверской иконы Божией Матери (второе обре́тение списка иконы, 2012). А также сегодня день памяти великомученика Георгия Победоносца.