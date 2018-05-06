Какой сегодня праздник 6 мая

Этот день является 126-м в григорианском календаре. До конца года остается 239 дней.

А вы знали, что сегодня день святого Георгия Победоносца?

События в этот день:

1940 — Пулитцеровскую премию получает Джон Стейнбек за роман "Гроздья гнева".

1942 — На стадионе "Динамо" в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.

1994 — Королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш.

Родились:

1758 — Максимилиан Робеспьер (ум. 1794), деятель Великой французской революции.

1856 — Зигмунд Фрейд (ум. 1939), врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.

1872 — Надежда Тэффи (настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая) (ум. 1952), русская писательница.

1915 — Орсон Уэллс (ум. 1985), американский кинорежиссер и актер, обладатель двух "Оскаров".

1922 — Владимир Этуш, актер театра и кино, народный артист СССР.

© Sputnik / РИА Новости Владимир Этуш и Фрунзик Мкртчян в фильме "Кавказская пленница"

1961 — Джордж Клуни, американский киноактер и режиссер.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Джордж Клуни с супругой Амаль

1968 — Максим Фадеев, певец, композитор и продюсер.

Скончались:

1961 — Лучиан Блага (р. 1895), румынский писатель и философ-рационалист.

1992 — Марлен Дитрих (род. 1901), немецкая и американская актриса и певица.

Православие:

Шестого мая православные чтут память Иверской иконы Божией Матери (второе обре́тение списка иконы, 2012). А также сегодня день памяти великомученика Георгия Победоносца.