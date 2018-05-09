Какой сегодня праздник 9 мая

Сегодня во многих странах мира празднуют День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.
События в этот день:
1944 — Севастополь освобожден от фашистских захватчиков.
1945 — 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) в районе Берлина Карлсхорсте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня — 8 мая в 23:01 (9 мая в 01:01 по московскому времени).
1945 — Учреждена медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".
2006 — В России утверждено Почётное звание "Город воинской славы".
Родились:
1874 — Говард Картер (ум. 1939), британский археолог-египтолог, в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона.
1895 — Лучиан Блага (ум. 1961), румынский писатель и философ-рационалист.
1924 — Булат Окуджава (ум. 1997), поэт, бард, прозаик, сценарист.
1967 — Федор Бондарчук, российский актёр, режиссер, сценарист, ведущий на ТВ.
1979 — Розарио Доусон, американская киноактриса, певица и писательница.
Скончались:
1805 — Фридрих Шиллер немецкий поэт, философ, историк и драматург.
1850 — Жозеф Луи Гей-Люссак французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.
Православие:
Поминовение усопших воинов и всех страдальчески скончавшихся во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.