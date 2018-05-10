Какой сегодня праздник 10 мая

В этот день несколько стран мира отмечают разные праздники. Например, в Германии — День книги. А в Азербайджане — праздник цветов. Западные христиане 10 мая отмечают Вознесение Господне.
События в этот день:
1881 — Румыния провозглашена королевством.
1883 — Указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России.
1947 — На киностудии "Ленфильм" прошел общественный просмотр новой кинокартины "Золушка".
1978 — В Одессе начались съемки фильма "Место встречи изменить нельзя".
Родились:
1938 — Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова), французская киноактриса русского происхождения.
1956 — Владислав Листьев (ум. 1995), российский журналист, телеведущий (программы "Взгляд", "Поле Чудес", "Тема"), первый генеральный директор ОРТ.
Скончались:
1889 — Михаил Салтыков-Щедрин (р. 1826), русский писатель.
1960 — Юрий Олеша (р. 1899), писатель ("Три толстяка").
1968 — Василий Соколовский (р. 1897), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
Православие:
Сегодня православные чтут память апостола от 70 и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня.