Какой сегодня праздник 10 мая

Этот день является 130-м в григорианском календаре. До конца года остается 235 дней.

В этот день несколько стран мира отмечают разные праздники. Например, в Германии — День книги. А в Азербайджане — праздник цветов. Западные христиане 10 мая отмечают Вознесение Господне.

События в этот день:

1881 — Румыния провозглашена королевством.

1883 — Указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России.

1947 — На киностудии "Ленфильм" прошел общественный просмотр новой кинокартины "Золушка".

1978 — В Одессе начались съемки фильма "Место встречи изменить нельзя".

Родились:

1938 — Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова), французская киноактриса русского происхождения.

1956 — Владислав Листьев (ум. 1995), российский журналист, телеведущий (программы "Взгляд", "Поле Чудес", "Тема"), первый генеральный директор ОРТ.

© Sputnik / Стрельников Влад Листьев

Скончались:

1889 — Михаил Салтыков-Щедрин (р. 1826), русский писатель.

1960 — Юрий Олеша (р. 1899), писатель ("Три толстяка").

1968 — Василий Соколовский (р. 1897), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

Православие:

Сегодня православные чтут память апостола от 70 и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня.