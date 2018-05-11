Какой сегодня праздник 11 мая

А вы знали, что сегодня родился знаменитый испанский художник Сальвадор Дали?
События в этот день:
330 — Состоялась торжественная церемония освящения Константинополя.
1818 — В составе России образована Бессарабская область.
1900 — На петербургском заводе "Новое адмиралтейство" спущен на воду крейсер "Аврора".
Родились:
1720 — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (ум. 1797), немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.
1864 — Этель Лилиан Войнич, английская писательница. Автор романа "Овод".
1904 — Сальвадор Дали (ум. 1989), испанский живописец-сюрреалист.
1947 — Юрий Семин, российский футбольный тренер.
1963 — Константин Меладзе, советский и украинский композитор, музыкальный продюсер.
1984 — Андрес Иньеста, испанский футболист, чемпион мира (2010).
Скончались:
1973 — Григорий Козинцев, советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
1981 — Боб Марли (р. 1945), ямайский регги-музыкант.
Православие:
В этот день православные чтят память апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы.