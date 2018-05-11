Какой сегодня праздник 11 мая

Этот день является 131-м в григорианском календаре. До конца года остается 234 дня.

А вы знали, что сегодня родился знаменитый испанский художник Сальвадор Дали?

События в этот день:

330 — Состоялась торжественная церемония освящения Константинополя.

1818 — В составе России образована Бессарабская область.

1900 — На петербургском заводе "Новое адмиралтейство" спущен на воду крейсер "Аврора".

© Sputnik / Александр Гальперин Крейсер "Аврора"

Родились:

1720 — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (ум. 1797), немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.

1864 — Этель Лилиан Войнич, английская писательница. Автор романа "Овод".

1904 — Сальвадор Дали (ум. 1989), испанский живописец-сюрреалист.

© Peoples Сальвадор Дали

1947 — Юрий Семин, российский футбольный тренер.

1963 — Константин Меладзе, советский и украинский композитор, музыкальный продюсер.

© Sputnik / Питалев Константин Меладзе и участница проекта "Ты супер!" Софья Волошаненко

1984 — Андрес Иньеста, испанский футболист, чемпион мира (2010).

Скончались:

1973 — Григорий Козинцев, советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

1981 — Боб Марли (р. 1945), ямайский регги-музыкант.

Православие:

В этот день православные чтят память апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы.