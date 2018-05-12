Какой сегодня праздник 12 мая

Этот день является 132-м в григорианском календаре. До конца года остается 233 дня.

А вы знали, что сегодня сразу несколько праздников — это Международный день медицинской сестры, Всемирный день справедливой торговли и экологического образования. А еще 12 мая отмечают День мигрирующих птиц.

События в этот день:

1637 — Кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож

1975 — На экраны вышел фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин и другие.

1980 — На экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж" с Георгием Жженовым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссер Александр Митта.

Родились:

1904 — Кэтрин Хепберн (ум. 2003), американская киноактриса, обладательница четырех "Оскаров".

1933 — Андрей Вознесенский (ум. 2010), советский и российский поэт, прозаик, художник, архитектор.

1983 — Алина Кабаева, российская спортсменка, гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель.

© Sputnik / Владимир Песня Алина Кабаева на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро

1987 — Виктория Дайнеко, российская певица.

Скончались:

1859 — Сергей Аксаков, русский писатель, литературный и театральный критик.

1978 — Василий Меркурьев, советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР.

Православие:

В этот день православные чтят память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.