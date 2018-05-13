Какой сегодня праздник 13 мая

Этот день является 133-м в григорианском календаре. До конца года остается 232 дня.

А вы знали, что несколько стран мира сегодня отмечают День Матери? А еще в Беларуси день государственного герба и флага. А в Израиле день Иерусалима.



События в этот день:

1895 — В США сгорела лаборатория изобретателя Николы Теслы. В огне погибли журналы с записями многих экспериментов и исследований.

© Sputnik / Анатолий Сергеев-Васильев Н.Тесла, физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники

1966 — "Rolling Stones" выпускают сингл "Paint it Black".

1991 — Начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).

Родились:

1221 — Александр Невский (ум. 1263), князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, русский полководец.

1939 — Харви Кейтель, американский киноактер.

1964 — Маша Распутина, эстрадная певица.

1986 — Роберт Паттинсон, английский актер, модель и музыкант.

1986 — Александр Рыбак, норвежский певец и музыкант, победитель конкурса "Евровидение-2009" и участник "Евровидения-2018".

© Sputnik / Андрей Александров Певец Александр Рыбак

Скончались:

1907 — Александр Коцюбинский, молдавский филолог и историк, член Чешской академии наук и искусств.

1956 — Александр Фадеев (р. 1901), прозаик, критик, общественный деятель.

2002 — Валерий Лобановский (р. 1939), советский и украинский футбольный тренер.

Православие:

В этот день православные чтут память апостола Иакова Зеведеева. А также обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.