Какой сегодня праздник 14 мая

Этот день является 134-м в григорианском календаре. До конца года остается 231 день.

А вы знали, что в России и еще некоторых странах мира сегодня День фрилансера?

События в этот день:

1948 — Провозглашено государство Израиль.

1955 — Создана Организация Варшавского договора.

Родились:

1727 — Томас Гейнсборо (ум. 1788), английский живописец и рисовальщик.

Public domain Картина английского живописца Томаса Гейнсборо "Дама в голубом"

1951 — Роберт Земекис, американский кинорежиссёр и продюсер.

1961 — Тим Рот, английский киноактер.

© RIA Novosti . Ekaterina Chesnokova Церемония открытия 65-го Каннского кинофестиваля

1969 — Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.

© AFP 2018 / Angela Weiss Актриса Кейт Бланшетт на 88-ой церемонии вручения наград премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния

1971 — Софья Коппола, американский кинорежиссёр, обладательница "Оскара".

Скончались:

1998 — Фрэнк Синатра (1915-1998), американский певец, актёр и шоумен.

Православие:

Православные в этот день чтут память пророка Иеремии, преподобного Пафнутия Боровского,митрополита Киевского и преподобного Герасима Болдинского.