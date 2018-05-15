Какой сегодня праздник 15 мая

А вы знали, что сегодня Международный день семьи? А еще 15 мая — Международный день климата и Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.
События в этот день:
1648 — Подписан Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну.
1637 — В голландском Харлеме пышно отметили рождение черного тюльпана. Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный сорт.
1945 — Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.
Родились:
1848 — Виктор Михайлович Васнецов (ум. 1926), русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты ("Три богатыря", "Аленушка" и другие).
1891 — Михаил Булгаков (ум. 1940), русский писатель, драматург, театральный режиссер.
1940 — Светлана Светличная, актриса, заслуженная артистка РСФСР.
Скончались:
1157 — Юрий Долгорукий, князь суздальский и великий князь киевский, основатель Москвы.
1935 — Казимир Малевич (р. 1878), российский и советский художник-авангардист.
Православие:
Сегодня православные чтят память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. А также в этот день состоялось перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.