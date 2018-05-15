Какой сегодня праздник 15 мая

Этот день является 135-м в григорианском календаре. До конца года остается 230 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день семьи? А еще 15 мая — Международный день климата и Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

События в этот день:

1648 — Подписан Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну.

1637 — В голландском Харлеме пышно отметили рождение черного тюльпана. Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный сорт.

1945 — Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.

Родились:

1848 — Виктор Михайлович Васнецов (ум. 1926), русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты ("Три богатыря", "Аленушка" и другие).

© Sputnik / E. Kogan Репродукция картины В. М. Васнецова "Три богатыря"

1891 — Михаил Булгаков (ум. 1940), русский писатель, драматург, театральный режиссер.

1940 — Светлана Светличная, актриса, заслуженная артистка РСФСР.

© Sputnik / Svetlana Svetlíchnaya

Скончались:

1157 — Юрий Долгорукий, князь суздальский и великий князь киевский, основатель Москвы.

1935 — Казимир Малевич (р. 1878), российский и советский художник-авангардист.

© Sputnik / Игорь Руссак Выставка "Казимир Малевич. До и после квадрата"

Православие:

Сегодня православные чтят память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. А также в этот день состоялось перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.