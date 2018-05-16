Какой сегодня праздник 16 мая

Этот день является 136-м в григорианском календаре. До конца года остается 229 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день биографов?

События в этот день:

1804 — Наполеон I провозглашен императором.

1812 — Заключен Бухарестский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1806-1812 годов. Турция выходит из союза с Францией, что облегчает положение России в Отечественной войне 1812 года.

1924 — В СССР вышел первый номер детского журнала "Мурзилка".

Родились:

1910 — Ольга Берггольц (ум. 1975), советская писательница, поэтесса, лауреат Сталинской премии СССР.

1944 — Дэнни Трехо, американский актер мексиканского происхождения.

1953 — Пирс Броснан, ирландский киноактер.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Пирс Броснан

1955 — Ольга Корбут, советская гимнастка, олимпийская чемпионка (1972, 1976).

© Sputnik / Юрий Сомов Гимнастка Ольга Корбут

1957 — Юрий Шевчук, российский певец, музыкант, поэт, композитор и продюсер, бессменный лидер группы "ДДТ".

1966 — Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.

1986 — Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.

Скончались:

1703 — Шарль Перро (р. 1628), французский писатель-сказочник, поэт, критик, член Французской академии.

1984 — Ирвин Шоу (р. 1913), американский писатель и киносценарист.

2010 — Ронни Джеймс Дио, американский рок-музыкант, один из ярких представителей хэви-метала.

2012 — Мария Биешу (р. 1935), советская и молдавская оперная и камерная певица.

Православие:

В этот день православные чтят память мученика Тимофея, чтеца, и мученицы Мавры. А также преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.