Какой сегодня праздник 16 мая

А вы знали, что сегодня Международный день биографов?
События в этот день:
1804 — Наполеон I провозглашен императором.
1812 — Заключен Бухарестский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1806-1812 годов. Турция выходит из союза с Францией, что облегчает положение России в Отечественной войне 1812 года.
1924 — В СССР вышел первый номер детского журнала "Мурзилка".
Родились:
1910 — Ольга Берггольц (ум. 1975), советская писательница, поэтесса, лауреат Сталинской премии СССР.
1944 — Дэнни Трехо, американский актер мексиканского происхождения.
1953 — Пирс Броснан, ирландский киноактер.
1955 — Ольга Корбут, советская гимнастка, олимпийская чемпионка (1972, 1976).
1957 — Юрий Шевчук, российский певец, музыкант, поэт, композитор и продюсер, бессменный лидер группы "ДДТ".
1966 — Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.
1986 — Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.
Скончались:
1703 — Шарль Перро (р. 1628), французский писатель-сказочник, поэт, критик, член Французской академии.
1984 — Ирвин Шоу (р. 1913), американский писатель и киносценарист.
2010 — Ронни Джеймс Дио, американский рок-музыкант, один из ярких представителей хэви-метала.
2012 — Мария Биешу (р. 1935), советская и молдавская оперная и камерная певица.
Православие:
В этот день православные чтят память мученика Тимофея, чтеца, и мученицы Мавры. А также преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.