Какой сегодня праздник 18 мая

Этот день является 138-м в григорианском календаре. До конца года остается 227 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день музеев? В этот день множество музеев мира организуют разные празднества, и любой желающий может бесплатно их посетить.

События в этот день:

1830 — В США начато промышленное производство первых газонокосилок.

1923 — Французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

1958 — На 11-м Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил советский фильм "Летят журавли".

2005 — Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграл Кубок УЕФА.

Родились:

1048 — Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ.

1868 — Николай II Романов, последний российский император (1894-1917).

© Sputnik / НИКОЛАЙ II СЕМЬЯ

1920 — Иоанн Павел II, глава Римско-католической Церкви (1978-2005), 264-й Папа Римский.

2002 — Алина Загитова, российская фигуристка, серебряный и золотой призер Олимпийских игр 2018, чемпионка Европы.

© Sputnik / Alexander Wilf Россиянка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане

Скончались:

1800 — Александр Суворов, русский полководец, генералиссимус.

© Sputnik / Таисия Воронцова Открытие памятника Суворову в Томске

1995 — Александр Годунов, советский и американский артист балета и киноактер, заслуженный артист РСФСР.

2001 — Алексей Маресьев, советский летчик, Герой Советского Союза.

2013 — Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.

Православие:

В этот день православные чтят память великомученицы Ирины Македонской и память преподобномученика Ефрема Нового.