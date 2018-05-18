Какой сегодня праздник 18 мая

А вы знали, что сегодня Международный день музеев? В этот день множество музеев мира организуют разные празднества, и любой желающий может бесплатно их посетить.
События в этот день:
1830 — В США начато промышленное производство первых газонокосилок.
1923 — Французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.
1958 — На 11-м Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил советский фильм "Летят журавли".
2005 — Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграл Кубок УЕФА.
Родились:
1048 — Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ.
1868 — Николай II Романов, последний российский император (1894-1917).
1920 — Иоанн Павел II, глава Римско-католической Церкви (1978-2005), 264-й Папа Римский.
2002 — Алина Загитова, российская фигуристка, серебряный и золотой призер Олимпийских игр 2018, чемпионка Европы.
Скончались:
1800 — Александр Суворов, русский полководец, генералиссимус.
1995 — Александр Годунов, советский и американский артист балета и киноактер, заслуженный артист РСФСР.
2001 — Алексей Маресьев, советский летчик, Герой Советского Союза.
2013 — Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.
Православие:
В этот день православные чтят память великомученицы Ирины Македонской и память преподобномученика Ефрема Нового.