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Пионеры СССР

Какой сегодня праздник 19 мая

© Sputnik / Manakin
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (109)
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Этот день является 139-м в григорианском календаре. До конца года остается 226 дней.

А вы помните, что сегодня 96-летие Пионерскому движению? Чем еще ознаменовано 19 мая — в подборке Sputnik.

События в этот день:

1712 — Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

1910 — Земля прошла через "хвост" кометы Галлея.

1922 — в СССР создана пионерская организация.

Родились:

1930 — Леонид Харитонов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

1971 — Лера Кудрявцева, российская телеведущая и актриса.

Телеведущая Лера Кудрявцева
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Телеведущая Лера Кудрявцева

1975 — Ева Польна, певица, солистка группы "Гости из будущего".

1977 — Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.

1979 — Андреа Пирло, итальянский футболист.

Скончались:

1935 — Лоуренс Аравийский (р. 1888), английский разведчик.

1994 — Жаклин Кеннеди Онассис (р. 1929), вдова президента США Джона Кеннеди и греческого магната Аристотеля Онассиса.

Жаклин Кеннеди считается самой элегантной первой леди за всю историю Белого дома
© PIXABAY /
Жаклин Кеннеди считается самой элегантной первой леди за всю историю Белого дома

Православие:

В этот день православные чтят память праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского и преподобного Иова Почаевского, игумена.

 

 

 

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (109)
Теги:
19 мая, праздник, Жаклин Кеннеди, Лоуренс Аравийский, Андреа Пирло, Наталия Орейро, Ева Польна, Лера Кудрявцева, СССР, Россия
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