Какой сегодня праздник 19 мая

А вы помните, что сегодня 96-летие Пионерскому движению? Чем еще ознаменовано 19 мая — в подборке Sputnik.
События в этот день:
1712 — Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.
1910 — Земля прошла через "хвост" кометы Галлея.
1922 — в СССР создана пионерская организация.
Родились:
1930 — Леонид Харитонов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
1971 — Лера Кудрявцева, российская телеведущая и актриса.
1975 — Ева Польна, певица, солистка группы "Гости из будущего".
1977 — Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.
1979 — Андреа Пирло, итальянский футболист.
Скончались:
1935 — Лоуренс Аравийский (р. 1888), английский разведчик.
1994 — Жаклин Кеннеди Онассис (р. 1929), вдова президента США Джона Кеннеди и греческого магната Аристотеля Онассиса.
Православие:
В этот день православные чтят память праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского и преподобного Иова Почаевского, игумена.