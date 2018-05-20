Какой сегодня праздник 20 мая

Этот день является 140-м в григорианском календаре. До конца года остается 225 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день травматолога? А еще сегодня Международный день метрололии и День реки Волги.

События в этот день:

1498 — Португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

1873 — День рождения джинсов. Первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 центов за пару.

1954 — Билл Хейли выпустил свой знаменитый сингл "Rock Around the Clock".

Родились:

1799 — Оноре де Бальзак, французский писатель.

1830 — Гектор Мало, французский писатель.

1939 — Роман Карцев, советский и российский артист эстрады, театра и кино, Народный артист.

1916 — Алексей Маресьев, советский летчик, Герой Советского Союза.

Скончались:

1506 — Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.

2007 — Валентина Леонтьева,советская телеведущая, Народная артистка СССР.

2009 — Олег Янковский, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.

© Sputnik / Galina Kmit Олег Янковский

Православие:

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Также в этот день православные чтят память мученика Акакия сотника и преподобного Нила Сорского.