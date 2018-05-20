Какой сегодня праздник 20 мая

А вы знали, что сегодня Всемирный день травматолога? А еще сегодня Международный день метрололии и День реки Волги.
События в этот день:
1498 — Португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.
1873 — День рождения джинсов. Первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 центов за пару.
1954 — Билл Хейли выпустил свой знаменитый сингл "Rock Around the Clock".
Родились:
1799 — Оноре де Бальзак, французский писатель.
1830 — Гектор Мало, французский писатель.
1939 — Роман Карцев, советский и российский артист эстрады, театра и кино, Народный артист.
1916 — Алексей Маресьев, советский летчик, Герой Советского Союза.
Скончались:
1506 — Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.
2007 — Валентина Леонтьева,советская телеведущая, Народная артистка СССР.
2009 — Олег Янковский, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.
Православие:
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Также в этот день православные чтят память мученика Акакия сотника и преподобного Нила Сорского.