Полезные телефоны Кишинева: больницы, медцентры, роддомы, поликлиники

Смотрите в справке Sputnik Молдова список номеров телефонов основных больниц, поликлиник, роддомов и других медучреждений Кишинева.
Экстренные службы
Единая экстренная служба — 112
Справочная о госпитализации больных — 022235285
Круглосуточная доставка медикаментов — 022840084
Больница скорой помощи — 022250817
Наркологическая помощь — 022465547
Скорая стоматологическая помощь — 022726691 , 079455953
Единая служба о наличии лекарств в аптеках 022725510
Медицинские учреждения:
Управление здравоохранения (ул.Букурешть.35) 022275209
Центр общественного здоровья мун. Кишинев (Санэпидемстанция) (ул.Хаждеу,49) 022574302
Национальная компания по медицинскому страхованию (бул. Г. Виеру,12) 022223166 , 022244747
Ассоциация фармацевтов (ул.Гренобля,149) 022727325
Агентство по медикаментам (ул.Короленко,21) 022737002
Национальный научно-практический центр скорой медицинской помощи (ул.Тома Чорба,1)
бюро информации 022235285
приемный покой 022250817
Поликлиника Министерства внутренних дел (ул.Г.Асаки,50) регистратура 022728000
Поликлиника железной дороги для взрослых (ул.Мунчешть,80) регистратура 022832484
Онкологический центр (ул.Тестимициану,30) отдел общей онкологии 022733384
Территориальное Медицинское Объединение (ул.31 Августа 1989,63) 022272427
Больницы:
Клиническая больница Министерства здравоохранения (ул. Пушкина,51)
приемный покой 022267065
Республиканская клиническая больница травматологии и ортопедии (бул. Штефан чел Маре,190)
приемный покой 022244332
Городская клиническая больница №1 (ул. Мелестиу,20)
бюро информации 022273750
центральное отделение 022271654
Городская больница Архангела Михаила№2(ул. Архангела Михаила,38)
приемный покой 022243322
Больница Святой Троицы№3 (ул.А.Руссо,11)
приемный покой 022444033
Городская клиническая больница№4(ул.Колумна,150)
приемный покой 022295703
Муниципальная клиническая фтизиопневмологическая больница (ул.Гренобля,147) 022725185
Муниципальная дерматовенерологический диспансер (ул.Колумиа,55) 022273690
Муниципальный стоматологический центр (бул. Негруцци, 3) 022270376
Республиканская клиническая больница (ул. Тестемициану,29)
информация 022403622
Больница железнодорожников (ул.Г.Кашу,37) приемный покой 022255706
Родильные дома:
Городской родильный дом при городской больницы №1(ул.Милестиу,20) бюро информации 022273750
Городской родильный дом №2 (бул. Ренаштерий,12) 022225560
Родильный дом при Центре матери и ребенка (ул. Буребиста,93) 022559664
Детские медицинские учреждения:
Республиканская поликлиника при НИИ в области охраны здоровья матери и ребенка (ул.Буребиста,93) 022523121
Детская республиканская клин. больница им.Коцага(ул.В.Александри,2)
приемный покой 022727739
Детская клиническая больница№3 им.Игнатенко(ул.Гренобля,149) приемный покой 022208865
Детская инфекционная городская клиническая больница (ул.Ломоносова,79)
приемный покой 022737031
Детская городская клиническая больница №1 (ул. С.Лазо,7) 022245424
Муниципальный детский стоматологический центр (бул. Негруцци,3) 022270376
Если вы заметили какую-то неточность в представленной информации, знаете о изменении данных какой-либо их вышеперечисленных служб или располагаете дополнительной информацией, просим вас сообщить об этом по e-mail: promo@sputnik.md