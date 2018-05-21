Полезные телефоны Кишинева: больницы, медцентры, роддомы, поликлиники

Предлагаем жителям и гостям столицы все полезные телефоны медицинских учреждений.

Смотрите в справке Sputnik Молдова список номеров телефонов основных больниц, поликлиник, роддомов и других медучреждений Кишинева.

Экстренные службы

Единая экстренная служба — 112

Справочная о госпитализации больных — 022235285

Круглосуточная доставка медикаментов — 022840084

Больница скорой помощи — 022250817

Наркологическая помощь — 022465547

Скорая стоматологическая помощь — 022726691 , 079455953 © Sputnik / Rodion Proca Полезные номера телефонов Кишинева

Единая служба о наличии лекарств в аптеках 022725510

Медицинские учреждения:

Управление здравоохранения (ул.Букурешть.35) 022275209

Центр общественного здоровья мун. Кишинев (Санэпидемстанция) (ул.Хаждеу,49) 022574302

Национальная компания по медицинскому страхованию (бул. Г. Виеру,12) 022223166 , 022244747

Ассоциация фармацевтов (ул.Гренобля,149) 022727325

Агентство по медикаментам (ул.Короленко,21) 022737002

Национальный научно-практический центр скорой медицинской помощи (ул.Тома Чорба,1)

бюро информации 022235285

приемный покой 022250817

Поликлиника Министерства внутренних дел (ул.Г.Асаки,50) регистратура 022728000 © Sputnik / Виталий Белоусов Реальная причина: почему врачи спешат сделать все прививки детям

Поликлиника железной дороги для взрослых (ул.Мунчешть,80) регистратура 022832484

Онкологический центр (ул.Тестимициану,30) отдел общей онкологии 022733384

Территориальное Медицинское Объединение (ул.31 Августа 1989,63) 022272427

Больницы:

Клиническая больница Министерства здравоохранения (ул. Пушкина,51)

приемный покой 022267065

Республиканская клиническая больница травматологии и ортопедии (бул. Штефан чел Маре,190)

приемный покой 022244332

Городская клиническая больница №1 (ул. Мелестиу,20)

бюро информации 022273750

центральное отделение 022271654

Городская больница Архангела Михаила№2(ул. Архангела Михаила,38)

приемный покой 022243322

Больница Святой Троицы№3 (ул.А.Руссо,11)

приемный покой 022444033

Городская клиническая больница№4(ул.Колумна,150)

приемный покой 022295703

Муниципальная клиническая фтизиопневмологическая больница (ул.Гренобля,147) 022725185

Муниципальная дерматовенерологический диспансер (ул.Колумиа,55) 022273690

Муниципальный стоматологический центр (бул. Негруцци, 3) 022270376 © Sputnik / Константин Чалабов Из больницы - в изолятор: как в Молдове защитить пациентов и врачей от хамства и агрессии

Республиканская клиническая больница (ул. Тестемициану,29)

информация 022403622

Больница железнодорожников (ул.Г.Кашу,37) приемный покой 022255706

Родильные дома:

Городской родильный дом при городской больницы №1(ул.Милестиу,20) бюро информации 022273750

Городской родильный дом №2 (бул. Ренаштерий,12) 022225560

Родильный дом при Центре матери и ребенка (ул. Буребиста,93) 022559664

Детские медицинские учреждения:

Республиканская поликлиника при НИИ в области охраны здоровья матери и ребенка (ул.Буребиста,93) 022523121

Детская республиканская клин. больница им.Коцага(ул.В.Александри,2)

приемный покой 022727739

Детская клиническая больница№3 им.Игнатенко(ул.Гренобля,149) приемный покой 022208865

Детская инфекционная городская клиническая больница (ул.Ломоносова,79)

приемный покой 022737031

Детская городская клиническая больница №1 (ул. С.Лазо,7) 022245424

Муниципальный детский стоматологический центр (бул. Негруцци,3) 022270376

Если вы заметили какую-то неточность в представленной информации, знаете о изменении данных какой-либо их вышеперечисленных служб или располагаете дополнительной информацией, просим вас сообщить об этом по e-mail: promo@sputnik.md