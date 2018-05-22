Какой сегодня праздник 22 мая

Этот день является 142-м в григорианском календаре. До конца года остается 223 дня.

А вы знали, что 22 мая — Международный день биологического разнообразия?

События в этот день:

1856 — День основания Третьяковской галереи.

1892 — Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.

1911 — Основана Международная федерация кинологов.

Родились:

1813 — Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.

1859 — Артур Конан Дойл, шотландский и английский врач и писатель.

1907 — Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.

1924 — Шарль Азнавур, французский певец, шансонье, актер и писатель армянского происхождения.

© Sputnik / Владимир Астапкович Концерт Шарля Азнавура

1948 — Евгений Мартынов, советский эстрадный певец, композитор, музыкант.

1970 — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель и актриса афроямайского происхождени.

1986 — Татьяна Волосожар, украинская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.

Скончались:

1885 — Виктор Гюго, французский писатель-романтик.

Православие:

В этот день православные чтут память пророка Исаии и мученика Христофора Ликийского.