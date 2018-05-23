Какой сегодня праздник 23 мая 2018

Этот день является 143-м в григорианском календаре. До конца года остается 222 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день черепахи?

События в этот день:

1592 — В Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси.

1930 — Первым орденом Ленина награждена газета "Комсомольская правда".

1949 — День образования Федеративной Республики Германия.

Родились:

1921 — Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

1930 — Виталий Вульф, российский искусствовед, телеведущий, переводчик, критик.

© Sputnik / Anton Denisov Телеведущий Виталий Вульф

1951 — Анатолий Карпов, российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, общественный деятель.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Анатолий Карпов

1959 — Лариса Гузеева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка РФ.

Скончались:

1906 — Генрик Ибсен, норвежский драматург.

1937 — Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.

1989 — Георгий Товстоногов, советский театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР.

Православие:

В этот день православные чтут память апостола Симона Зилота. А также память святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского.