Какой сегодня праздник 23 мая 2018

А вы знали, что сегодня Всемирный день черепахи?
События в этот день:
1592 — В Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси.
1930 — Первым орденом Ленина награждена газета "Комсомольская правда".
1949 — День образования Федеративной Республики Германия.
Родились:
1921 — Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
1930 — Виталий Вульф, российский искусствовед, телеведущий, переводчик, критик.
1951 — Анатолий Карпов, российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, общественный деятель.
1959 — Лариса Гузеева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка РФ.
Скончались:
1906 — Генрик Ибсен, норвежский драматург.
1937 — Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.
1989 — Георгий Товстоногов, советский театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР.
Православие:
В этот день православные чтут память апостола Симона Зилота. А также память святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского.