Какой сегодня праздник 24 мая

А вы знали, что сегодня Международный день европейских парков? А еще 24 мая в нескольких странах мира — День славянской письменности.
События в этот день:
1844 — С помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.
1956 — Прошел первый конкурс песни Евровидения.
2001 — В русской Википедии появилась первая статья.
Родились:
1819 — Виктория, королева Великобритании (1837-1901).
1830 — Алексей Саврасов, русский художник-передвижник, пейзажист.
1905 — Михаил Шолохов, советский писатель, Нобелевский лауреат.
1940 — Иосиф Бродский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат.
1941 — Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат.
1947 — Светлана Тома, молдавская и советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
Скончались:
1543 — Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира.
1949 — Алексей Щусев, русский и советский архитектор.
Православие:
В этот день православные чтят память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Также сегодня День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.