Какой сегодня праздник 25 мая

А вы знали, что сегодня в мире отмечают сразу несколько праздников? Это — День освобождения Африки, Европейский день соседей и День полотенца. А еще 25 мая отмечают Международный день пропавших детей.
События в этот день:
5493 до н. э. — Согласно религиозным представлениям, это условная дата сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.
1579 — Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днем основания Донского казачества.
1936 — На экраны Советского Союза вышла кинокомедия "Цирк".
2003 — Мультфильм "Ежик в тумане" признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Об этом объявили устроители открывшегося в Токио "Мультипликационного фестиваля Лапута".
Родились:
1931 — Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
1941 — Олег Даль, советский актер театра и кино.
1942 — Александр Калягин, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР.
1971 — Кристина Орбакайте, российская эстрадная певица и актриса, Заслуженная артистка России.
Скончались:
1781 — Абрам Ганнибал, русский военный инженер и государственный деятель, прадед Александра Пушкина.
Православие:
В этот день православные чтят память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.