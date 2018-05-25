Какой сегодня праздник 25 мая

Этот день является 145-м в григорианском календаре. До конца года остается 220 дней.

А вы знали, что сегодня в мире отмечают сразу несколько праздников? Это — День освобождения Африки, Европейский день соседей и День полотенца. А еще 25 мая отмечают Международный день пропавших детей.

События в этот день:

5493 до н. э. — Согласно религиозным представлениям, это условная дата сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.

1579 — Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днем основания Донского казачества.

1936 — На экраны Советского Союза вышла кинокомедия "Цирк".

2003 — Мультфильм "Ежик в тумане" признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Об этом объявили устроители открывшегося в Токио "Мультипликационного фестиваля Лапута".

Родились:

1931 — Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

© Sputnik / Александр Моклецов Летчик-космонавт Георгий Гречко

1941 — Олег Даль, советский актер театра и кино.

© Sputnik / РИА Новости Марина Неелова (слева) в роли Принцессы и Олег Даль (справа) в роли Солдата на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой

1942 — Александр Калягин, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР.

© Sputnik / Сергей Пятаков Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин

1971 — Кристина Орбакайте, российская эстрадная певица и актриса, Заслуженная артистка России.

Скончались:

1781 — Абрам Ганнибал, русский военный инженер и государственный деятель, прадед Александра Пушкина.

Православие:

В этот день православные чтят память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.