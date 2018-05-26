Какой сегодня праздник 26 мая

Этот день является 146-м в григорианском календаре. До конца года остается 219 дней.

А вы знали, что в этот день родился великий итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери?

События в этот день:

1865 — Сдача остатков армии Юга под командованием генерала К. Смита и окончание Гражданской войны в США.

1928 — На заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

Родились:

1265 — Данте Алигьери (ум. 1321), флорентийский поэт, один из основоположников литературного итальянского языка, автор знаменитой "Божественной Комедии".

© Sputnik / Monumento a Dante in piazza della Signoria a Firenze.

1966 — Хелена Бонэм Картер, английская актриса.

1990 — Юрий Лодыгин, российский футболист (вратарь), мастер спорта.

Скончались:

1927 — Борис Кустодиев (р. 1878), российский художник.

© RIA Novosti . S. Zimnokh Картина "Купчиха за чаем"

2008 — Сидни Поллак (р. 1934), американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.

Православие:

В этот день православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято поминать усопших.