Какой сегодня праздник 27 мая

Этот день является 147-м в григорианском календаре. До конца года остается 218 дней.

А вы знали, что сегодня День Святой Троицы? Этот праздник отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому его часто называют Пятидесятницей. А еще во многих странах мира сегодня отмечают День химика.

События в этот день:

1703 — Петр I заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга.

1930 — Американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту — скотч.

Родились:

1877 — Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.

© Sputnik / РИА Новости Поэт Сергей Есенин с женой Айседорой Дункани ее приемной дочерью Ирмой Дункан (слева)

1934 — Вячеслав Шалевич, российский и советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

1967 — Мария Шукшина, российская актриса, телеведущая, Заслуженная артистка России.

Скончались:

1389 — Дмитрий Донской, великий князь Московский и Владимирский (1368-1389).

1840 — Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор.

1989 — Арсений Тарковский, советский поэт, переводчик, прозаик. Отец режиссера Андрея Тарковского.

2001 — Николай Еременко (младший), советский и российский актер и режиссер.

© Sputnik / Галина Кмит Артист Николай Еременко примеряет костюм князя Болховского в костюмерной перед съемкой фильма "Денис Давыдов"

2002 — Виталий Соломин, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.