Какой сегодня праздник 27 мая

А вы знали, что сегодня День Святой Троицы? Этот праздник отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому его часто называют Пятидесятницей. А еще во многих странах мира сегодня отмечают День химика.
События в этот день:
1703 — Петр I заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга.
1930 — Американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту — скотч.
Родились:
1877 — Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.
1934 — Вячеслав Шалевич, российский и советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
1967 — Мария Шукшина, российская актриса, телеведущая, Заслуженная артистка России.
Скончались:
1389 — Дмитрий Донской, великий князь Московский и Владимирский (1368-1389).
1840 — Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор.
1989 — Арсений Тарковский, советский поэт, переводчик, прозаик. Отец режиссера Андрея Тарковского.
2001 — Николай Еременко (младший), советский и российский актер и режиссер.
2002 — Виталий Соломин, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.