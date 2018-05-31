Какой сегодня праздник 31 мая

А вы знали, что сегодня Всемирный день без табака? А еще 31 мая отмечают Всемирный день борьбы с неравенством и день борьбы с рассеянным склерозом.
События в этот день:
1859 — На Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.
1884 — Американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья.
Родились:
1892 — Константин Паустовский (ум. 1968), русский советский писатель.
1930 — Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер, обладатель четырех премий "Оскар".
1939 — Георгий Епифанцев (ум. 1992), актер.
1955 — Владимир Кузьмин, певец, композитор, гитарист, народный артист России.
1970 — Паоло Соррентино, итальянский кинорежиссёр, обладатель "Оскара".
1973 — Наташа Королева, советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России.
1976 — Колин Фаррелл, ирландский киноактер.
Скончались:
1809 — Франц Гайдн (р. 1732), австрийский композитор.
2009 — Вячеслав Невинный (р. 1934), советский и российский актер театра и кино.
Православие:
В этот день православные чтят память святых отцов семи Вселенских Соборов. А также память мученика Феодота Корчемника и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.