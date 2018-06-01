Какой сегодня праздник 1 июня

Этот день является 152-м в григорианском календаре. До конца года остается 213 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день защиты детей? А также 1 июня — всемирный день родителей и всемирный день молока.

События в этот день:

1938 — День рождения самого знаменитого героя комиксов — Супермена.

1862 — На всей территории США запрещено рабство.

1965 — Писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

1997 — В Екатеринбурге дебютировала группа "Чичерина", солист — Юля Чичерина.

Родились:

1693 — Алексей Бестужев-Рюмин, русский государственный деятель и дипломат.

1804 — Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.

1926 — Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица.

© AP Photo / Мэрилин Монро во время съемок своего последнего фильма "Что-то должно случиться", 1962

1959 — Надежда Кадышева, российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо", народная артистка России.

1960 — Ольга Кормухина, российская певица, заслуженная артистка России.

Скончались:

2010 — Андрей Вознесенский, советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель.

Православие:

В этот день православные чтят память священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена.