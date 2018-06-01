Какой сегодня праздник 1 июня

А вы знали, что сегодня Международный день защиты детей? А также 1 июня — всемирный день родителей и всемирный день молока.
События в этот день:
1938 — День рождения самого знаменитого героя комиксов — Супермена.
1862 — На всей территории США запрещено рабство.
1965 — Писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.
1997 — В Екатеринбурге дебютировала группа "Чичерина", солист — Юля Чичерина.
Родились:
1693 — Алексей Бестужев-Рюмин, русский государственный деятель и дипломат.
1804 — Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.
1926 — Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица.
1959 — Надежда Кадышева, российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо", народная артистка России.
1960 — Ольга Кормухина, российская певица, заслуженная артистка России.
Скончались:
2010 — Андрей Вознесенский, советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель.
Православие:
В этот день православные чтят память священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена.