Какой сегодня праздник 5 июня

А вы знали, что сегодня Всемирный день окружающей среды?
События в этот день:
1783 — Французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 метров первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).
1945 — Военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Произошло разделение Берлина на оккупационные зоны.
Родились:
1898 — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.
1901 — Анастасия Николаевна Романова (ум. 1918), Великая княжна.
1941 — Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР (1977).
1967 — Валдис Пельш, российский музыкант, шоумен, телеведущий, режиссер и продюсер.
1967 — Елена Воробей, российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка.
1998 — Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.
Скончались:
1910 — О. Генри (р. 1862), американский писатель.
2012 — Рэй Брэдбери (р. 1920), американский писатель-фантаст.
Православие:
Сегодня день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.