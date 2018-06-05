Какой сегодня праздник 5 июня

Этот день является 156-м в григорианском календаре. До конца года остается 209 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день окружающей среды?

События в этот день:

1783 — Французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 метров первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).

1945 — Военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Произошло разделение Берлина на оккупационные зоны.

Родились:

1898 — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

1901 — Анастасия Николаевна Романова (ум. 1918), Великая княжна.

1941 — Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР (1977).

© Sputnik / V.Alisov Надя и Женя в фильме "Ирония судьбы"

1967 — Валдис Пельш, российский музыкант, шоумен, телеведущий, режиссер и продюсер.

© Sputnik / Alexander Vilf Музыкант и телеведущий Валдис Пельш

1967 — Елена Воробей, российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актриса Елена Воробей

1998 — Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.

© Sputnik / Владимир Песня Юлия Липницкая (Россия)

Скончались:

1910 — О. Генри (р. 1862), американский писатель.

2012 — Рэй Брэдбери (р. 1920), американский писатель-фантаст.

Православие:

Сегодня день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.