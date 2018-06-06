Какой сегодня праздник 6 июня

А вы знали, что сегодня Международный день русского языка?
События в этот день:
1882 — Американец Генри Сили запатентовал электроутюг.
1944 — Началась Нормандская операция, открывшая второй фронт в годы Второй мировой войны.
1984 — День рождения "Тетриса" — появилась первая компьютерная версия этой игры.
Родились:
1220 — Александр Невский, русский полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский.
1599 — Диего Веласкес, испанский художник.
1749 — Осип Дерибас, российский адмирал, один из строителей порта и города Одессы.
1799 — Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик.
1903 — Арам Хачатурян, советский и армянский композитор, дирижер, педагог, Народный артист СССР.
Скончались:
1941 — Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле.
1948 — Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии 1961 Карл Юнг Карл Юнг швейцарский психолог и психиатр.
1995 — Савелий Крамаров, советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.