Какой сегодня праздник 7 июня

А вы знали, что сегодня в России и некоторых других странах отмечают день краудфандинга, то есть народного финансирования?
События в этот день:
1632 — В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.
1732 — В Санкт-Петербурге заложен Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоанновны.
Родились:
1794 — Петр Чаадаев, русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист.
1848 — Поль Гоген, французский живописец, график, скульптор, керамист и постимпрессионист.
1940 — Том Джонс, английский эстрадный певец.
1942 — Муаммар Каддафи, ливийский государственный и военный деятель.
1952 — Лиам Нисон, английский актер.
1952 — Дарья Донцова, русская писательница.
1957 — Александр Маршал, российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен.
1981 —Анна Курникова, теннисистка, фотомодель.
Скончались:
1954 — Алан Тьюринг, английский математик, разработчик первых вычислительных машин.
1980 — Генри Миллер, американский писатель и художник.
Православие:
Празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.