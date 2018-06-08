Какой сегодня праздник 8 июня

А вы знали, что сегодня всемирный день океанов?
События в этот день:
1869 — Американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос.
1946 — Cоздана Международная организация журналистов (МОЖ).
Родились:
1671 — Томазо Альбинони, итальянский композитор.
1837 — Иван Крамской, русский живописец и художественный критик.
1920 — Иван Кожедуб, советский военный летчик, Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза.
1951 — Бонни Тайлер, британская рок-певица.
Скончались:
632 — Пророк Мухаммед, арабский проповедник, основатель ислама.
1876 — Жорж Санд, французская писательница.
1879 — Анна Керн, русская дворянка, мемуарист.
2015 — Джуна Давиташвили, советская и российская целительница, астролог.
Православие:
В этот день православные чтят память апостолов от семидесяти Карпа и Алфея, а также память мученика Георгия Нового.