Какой сегодня праздник 8 июня

Этот день является 159-м в григорианском календаре. До конца года остается 206 дней

А вы знали, что сегодня всемирный день океанов?

События в этот день:

1869 — Американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос.

1946 — Cоздана Международная организация журналистов (МОЖ).

Родились:

1671 — Томазо Альбинони, итальянский композитор.

1837 — Иван Крамской, русский живописец и художественный критик.

1920 — Иван Кожедуб, советский военный летчик, Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза.

© Sputnik / Михаил Кухтарев Иван Никитович Кожедуб, летчик-истребитель, генерал-полковник, трижды Герой Советского Союза, делегат 25-го съезда КПСС, на аэродроме, перед самолетом

1951 — Бонни Тайлер, британская рок-певица.

632 — Пророк Мухаммед, арабский проповедник, основатель ислама.

1876 — Жорж Санд, французская писательница.

1879 — Анна Керн, русская дворянка, мемуарист.

2015 — Джуна Давиташвили, советская и российская целительница, астролог.

© Sputnik / Масляев Экстрасенс Джуна Давиташвили

Православие:

В этот день православные чтят память апостолов от семидесяти Карпа и Алфея, а также память мученика Георгия Нового.