Какой сегодня праздник 9 июня

А вы знали, что сегодня Международный день дружбы? А еще сегодня Международный день аккредитации.
События в этот день:
1904 — Свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.
1934 — Вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.
Родились:
1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант.
1978 — Мирослав Клозе, немецкий футболист.
1978 — Мэттью Беллами, музыкант, композитор, фронтмен группы Muse.
1981 — Натали Портман, американо-израильская киноактриса, обладательница премии "Оскар".
Скончались:
1870 — Чарльз Диккенс, английский писатель.
Православие:
В этот день православные чтят память память праведного Иоанна Русского, исповедника.