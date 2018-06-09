Какой сегодня праздник 9 июня

Этот день является 160-м в григорианском календаре. До конца года остается 205 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день дружбы? А еще сегодня Международный день аккредитации.

События в этот день:

1904 — Свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.

1934 — Вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

Родились:

1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Джонни Депп

1978 — Мирослав Клозе, немецкий футболист.

© Photo : Александр Вильф Рекордсмен по количеству забитых мячей в финальных стадиях мундиалей – Мирослав Клозе

1978 — Мэттью Беллами, музыкант, композитор, фронтмен группы Muse.

1981 — Натали Портман, американо-израильская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

© AP Photo / Invision/Matt Sayles Актриса Натали Портман на вручении премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе

Скончались:

1870 — Чарльз Диккенс, английский писатель.

Православие:

В этот день православные чтят память память праведного Иоанна Русского, исповедника.