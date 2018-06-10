Какой сегодня праздник 10 июня

А вы знали, что в Молдове сегодня день пограничника? А еще во многих странах мира 10 июня отмечают день легкой промышленности.
События в этот день:
1793 — В Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
1909 — Впервые в мире использован сигнал SOS.
1936 — В СССР основана киностудия "Союздетмультфильм" (ныне "Союзмультфильм").
Родились:
1929 — Людмила Зыкина (ум. 2009), певица, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.
1964 — Венсан Перес, французский актер.
1983 — МакSим (Марина Сергеевна Абросимова), российская певица.
Скончались:
323 до н. э. — Александр Македонский, древнегреческий военачальник.
1926 — Антонио Гауди, испанский архитектор.
2004 — Рэй Чарльз, американский блюзмен, джазмен и пианист.
Православие:
В этот день православные чтут память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, а также память святителя Игнатия Ростовского.