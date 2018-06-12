Какой сегодня праздник 12 июня

А вы знали, что сегодня Всемирный день борьбы с детским трудом? А еще 12 июня —День России.
События в этот день:
1920 — Официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).
1990 — Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.
Родились:
1908 — Марина Семенова, советская балерина, балетмейстер, Народная артистка СССР.
1929 — Анна Франк, узница нацистского концлагеря, автор известного дневника.
1978 — Алиса Гребенщикова, российская актриса театра и кино, дочь Бориса Гребенщикова.
Скончались:
1997 — Булат Окуджава, российский поэт, композитор, бард, прозаик, сценарист.
2003 — Грегори Пек, американский актёр, обладатель "Оскара".
Православие:
В этот день православные чтут память преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.