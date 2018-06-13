Какой сегодня праздник 13 июня

А вы знали, что сегодня Международный день распространения информации об альбинизме?
События в этот день:
1825 — Американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
1895 — Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж.
Родились:
1773 — Томас Юнг, английский физик, врач и астроном, один из создателей волновой теории света.
1946 — Игорь Старыгин, актер театра и кино, заслуженный артист России.
1957 — Ринат Дасаев, советский футбольный вратарь.
1986 — Монс Сельмерлев, шведский певец, победитель конкурса "Евровидение-2015".
Скончались:
1894 — Николай Ге, русский художник.
1986 — Дин Рид, американский актер и певец.
Православие:
В этот день православные чтут память мученика Ермия Команского