Какой сегодня праздник 14 июня

Этот день является 165-м в григорианском календаре. До конца года остается 200 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день донора крови? А еще 14 июня — Международный день блогера. Также сегодня в России стартует Чемпионат мира по футболу 2018.

События в этот день:

1834 — В США запатентована наждачная бумага.

1905 — Началось восстание на русском броненосце "Князь Потемкин Таврический".

Родились:

1928 — Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.

Эрнесто Че Гевара

1946 — Дональд Трамп, 45-й президент США (с 2017 года), американский бизнесмен и политик.

© AP Photo / Susan Walsh Donald Trump

1951 — Александр Сокуров, советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.

Скончались:

1886 — Александр Островский, русский драматург.

1986 — Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт.