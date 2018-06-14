Какой сегодня праздник 14 июня

А вы знали, что сегодня Всемирный день донора крови? А еще 14 июня — Международный день блогера. Также сегодня в России стартует Чемпионат мира по футболу 2018.
События в этот день:
1834 — В США запатентована наждачная бумага.
1905 — Началось восстание на русском броненосце "Князь Потемкин Таврический".
Родились:
1928 — Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.
1946 — Дональд Трамп, 45-й президент США (с 2017 года), американский бизнесмен и политик.
1951 — Александр Сокуров, советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.
Скончались:
1886 — Александр Островский, русский драматург.
1986 — Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт.