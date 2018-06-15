Какой сегодня праздник 15 июня

А вы знали, что сегодня Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей? А еще 15 июня — Международный день ветра.
События в этот день:
1667 — Проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.
1954 — Учреждение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Родились:
1594 — Никола Пуссен, французский живописец, искусствовед.
1798 — Александр Горчаков, русский дипломат и государственный деятель.
1843 — Эдвард Григ, норвежский композитор, дирижёр, пианист.
1943 — Джонни Холлидей, французский рок-певец.
1946 — Демис Руссос, греческий певец.
1969 — Оливер Кан, немецкий футбольный вратарь, трёхкратный лучший вратарь мира и Европы.
Скончались:
1889 — Михай Эминеску, румынский поэт.
1996 — Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.
2014 — Дэниел Киз, американский писатель и филолог.
2015 — Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.
2017 — Алексей Баталов, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.