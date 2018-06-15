00:38 15 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.75
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Пожилые люди держатся за руки

Какой сегодня праздник 15 июня

© Fotolia / Studio Mike
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (129)
19 0 0

Этот день является 166-м в григорианском календаре. До конца года остается 199 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей? А еще 15 июня — Международный день ветра.

События в этот день:

1667 — Проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.

1954 — Учреждение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Родились:

1594 — Никола Пуссен, французский живописец, искусствовед.

1798 — Александр Горчаков, русский дипломат и государственный деятель.

1843 — Эдвард Григ, норвежский композитор, дирижёр, пианист.

1943 — Джонни Холлидей, французский рок-певец.

1946 — Демис Руссос, греческий певец.

1969 — Оливер Кан, немецкий футбольный вратарь, трёхкратный лучший вратарь мира и Европы.

Скончались:

1889 — Михай Эминеску, румынский поэт.

Михай Еминеску
© Sputnik / Miroslav Rotari
Михай Еминеску

1996 — Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.

2014 — Дэниел Киз, американский писатель и филолог.

2015 — Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.

2017 — Алексей Баталов, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (129)
Теги:
15 июня, праздник, УЕФА, Алексей Баталов, Жанна Фриске, Элла Фицджеральд, Михай Эминеску, Демис Руссос, Оливер Кан, Джонни Холлидей, Эдвард Григ, Александр Горчаков, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Косуля, архивное фото
    Осторожно, косули!

    Стадо косуль в Лепельском районе Беларуси спровоцировало ДТП с автомобилем BMW, в котором пострадали две женщины.

  • Здание правительственной канцелярии
    Что скрывает отставка?

    Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов в материале для Sputnik Грузия анализирует причины отставки правительства страны.

  • Обманутые, но довольные: туристы рассказали, как их выручила Абхазия
    Обманутые, но довольные

    Четыре семьи из России, которым интернет мошенники продали "липовые" путевки в Абхазию, бесплатно разместили в одной из частных гостиниц в Сухуме.

  • Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников
    Первые впечатления

    Новый российский посол в Азербайджане рассказал о своих впечатлениях от Баку, отметив, что набережная города поражает воображение.

  • Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян
    За дружбу!

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

  • Новый терминал для прилетающих пассажиров международных авиалиний в аэропорту Ташкент им. И. Каримова
    Ворота в небо

    Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве: как это было
Атмосфера победы: как в Молдове отметили первое 5:0
Атмосфера победы: как в Молдове отметили первое 5:0
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться