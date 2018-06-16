Какой сегодня праздник 16 июня

А вы знали, что сегодня Международный день африканского ребенка?
События в этот день:
1920 — В Гааге открылся международный трибунал Лиги Наций.
1925 — В Гурзуфе (Крым) открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках.
Родились:
1313 — Джованни Бокаччо (ум. 1375), итальянский писатель и поэт, автор "Декамерона".
1894 — Федор Иванович Толбухин (ум. 1949), Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (посмертно).
1971 — Тупак Шакур (ум. 1996), американский музыкант, рэп-исполнитель, актер и продюсер.
Скончались:
1671 — Степан Разин (р. 1630), донской казак, предводитель восстания 1670-1671 годов.
Православие:
В этот день православные чтят память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.