Какой сегодня праздник 16 июня

Этот день является 167-м в григорианском календаре. До конца года остается 198 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день африканского ребенка?

События в этот день:

1920 — В Гааге открылся международный трибунал Лиги Наций.

1925 — В Гурзуфе (Крым) открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках.

© Sputnik / Manakin Дети, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" им. В.И. Ленина

Родились:

1313 — Джованни Бокаччо (ум. 1375), итальянский писатель и поэт, автор "Декамерона".

1894 — Федор Иванович Толбухин (ум. 1949), Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (посмертно).

© Sputnik / Маршалы А. М. Василевский и Ф. И. Толбухин

1971 — Тупак Шакур (ум. 1996), американский музыкант, рэп-исполнитель, актер и продюсер.

Скончались:

1671 — Степан Разин (р. 1630), донской казак, предводитель восстания 1670-1671 годов.

Православие:

В этот день православные чтят память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.