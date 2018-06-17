Какой сегодня праздник 17 июня

А вы знали. что сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой?
События в этот день:
1970 — Изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал камеру "Polaroid".
Родились:
1818 — Шарль Гуно, французский композитор ("Фауст"), дирижер, педагог, органист.
1926 — Николай Ерёменко-старший, советский и белорусский актер театра и кино, народный артист СССР.
1944 — Жанна Бичевская, советская и российская певица, народная артистка РСФСР.
1968 — Максим Покровский, российский музыкант, певец, поэт, композитор, лидер группы "Ногу свело!".
1969 — Илья Цымбаларь, российский футболист.
Скончались:
1984 — Клавдия Шульженко, эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР.
Православие:
В этот день православные чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского и память преподобного Мефодия, игумена Пешношского.