Какой сегодня праздник 17 июня

Этот день является 168-м в григорианском календаре. До конца года остается 197 дней.

А вы знали. что сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой?

События в этот день:

1970 — Изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал камеру "Polaroid".

Родились:

1818 — Шарль Гуно, французский композитор ("Фауст"), дирижер, педагог, органист.

1926 — Николай Ерёменко-старший, советский и белорусский актер театра и кино, народный артист СССР.

1944 — Жанна Бичевская, советская и российская певица, народная артистка РСФСР.

1968 — Максим Покровский, российский музыкант, певец, поэт, композитор, лидер группы "Ногу свело!".

1969 — Илья Цымбаларь, российский футболист.

Скончались:

1984 — Клавдия Шульженко, эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР.

Православие:

В этот день православные чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского и память преподобного Мефодия, игумена Пешношского.