Какой сегодня праздник 19 июня

А вы знали, что сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта?
События в этот день:
1787 — Находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потемкину титул князя Таврического.
1937 — Советский летчик Валерий Чкалов отправился в рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс.
1999 — Вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера "Counter-Strike".
Родились:
1623 — Блез Паскаль (ум. 1662), французский математик, физик, изобретатель, философ и литератор.
1924 — Василь Быков (ум. 2003), белорусский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
1945 — Наталья Селезнева, актриса театра и кино, народная артистка России.
1972 — Жан Дюжарден, французский актер.
1955 — Владимир Мышкин, советский российский хоккеист.
Скончались:
1985 — Майя Кристалинская (р. 1932), советская эстрадная певица.
2016 — Антон Ельчин (р. 1989), американский киноактер.