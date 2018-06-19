Какой сегодня праздник 19 июня

Этот день является 170-м в григорианском календаре. До конца года остается 195 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта?

События в этот день:

1787 — Находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потемкину титул князя Таврического.

© Sputnik / Павел Балабанов Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического работы Лампи Д.Б.

1937 — Советский летчик Валерий Чкалов отправился в рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс.

1999 — Вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера "Counter-Strike".

Родились:

1623 — Блез Паскаль (ум. 1662), французский математик, физик, изобретатель, философ и литератор.

1924 — Василь Быков (ум. 2003), белорусский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.

1945 — Наталья Селезнева, актриса театра и кино, народная артистка России.

1972 — Жан Дюжарден, французский актер.

© RIA Novosti . Ekaterina Tschesnokowa Закрытие 64-го Каннского кинофестиваля

1955 — Владимир Мышкин, советский российский хоккеист.

Скончались:

1985 — Майя Кристалинская (р. 1932), советская эстрадная певица.

2016 — Антон Ельчин (р. 1989), американский киноактер.