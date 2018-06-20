Какой сегодня праздник 20 июня

А вы знали, что сегодня Всемирный день беженцев? А еще 20 июня — День защиты слонов в зоопарках.
События в этот день:
1837 — Королевой Великобритании становится Виктория I.
1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
1945 — Из Берлина в Москву доставлено Знамя Победы, ранее водруженное на крыше Рейхстага.
Родились:
1819 — Жак Оффенбах (ум. 1880), французский композитор, основоположник классической оперетты.
1932 — Роберт Рождественский (ум. 1994), поэт и переводчик, лауреат Государственной премии СССР.
1934 — Юрий Визбор (ум. 1984), советский поэт, исполнитель авторской песни, актер, журналист, писатель, сценарист.
1967 — Николь Кидман, австралийская актриса.
1968 — Роберт Родригес, американский кинорежиссер.
1982 — Алексей и Василий Березуцкие, российские футболисты, заслуженные мастера спорта.
Скончались:
1987 — Леонид Харитонов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.