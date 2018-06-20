Какой сегодня праздник 20 июня

Этот день является 171-м в григорианском календаре. До конца года остается 194 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день беженцев? А еще 20 июня — День защиты слонов в зоопарках.

События в этот день:

1837 — Королевой Великобритании становится Виктория I.

1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

1945 — Из Берлина в Москву доставлено Знамя Победы, ранее водруженное на крыше Рейхстага.

Родились:

1819 — Жак Оффенбах (ум. 1880), французский композитор, основоположник классической оперетты.

1932 — Роберт Рождественский (ум. 1994), поэт и переводчик, лауреат Государственной премии СССР.

© Sputnik / Рыбаков Поэт Роберт Рождественский (слева), композитор Арно Бабаджанян (в центре) и певец Муслим Магомаев (справа) принимают участие в телевизионной съемке.

1934 — Юрий Визбор (ум. 1984), советский поэт, исполнитель авторской песни, актер, журналист, писатель, сценарист.

1967 — Николь Кидман, австралийская актриса.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Актриса Николь Кидман во время фотоколла в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля

1968 — Роберт Родригес, американский кинорежиссер.

1982 — Алексей и Василий Березуцкие, российские футболисты, заслуженные мастера спорта.

Скончались:

1987 — Леонид Харитонов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.