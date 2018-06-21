Какой сегодня праздник 21 июня

Этот день является 172-м в григорианском календаре. До конца года остается 193 дня.

А вы знали, что сегодня международный день йоги и день скейтбординга?

События в этот день:

1915 — В дачном поселке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат"- "икону" мирового авангарда.

1941 — Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия против СССР по плану "Барбаросса". На территории СССР начали действовать германские диверсионные группы. Германский флот начал минирование входа в Финский залив.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Великая Отечественная война (1941-1945)

2008 — Сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.

Родились:

1910 — Александр Твардовский (ум. 1971), советский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.

1941 — Валерий Золотухин (ум. 2013), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

© Sputnik / РИА Новости Кадр их фильма "Хозяин тайги". Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин

1948 — Иэн Макьюэн, английский писатель.

1955 — Мишель Платини, французский футболист и тренер.

© Sputnik / Andrei Voloshin Мишель Платини

1958 — Сергей Собянин, российский политический и государственный деятель, мэр Москвы (с 2010).

© Sputnik / Денис Гришкин Мэр Москвы С. Собянин принял участие в открытии здания миграционного центра

1962 — Виктор Цой (ум. 1990), советский музыкант, основатель и лидер рок-группы "Кино".

1982 — Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы.

© Sputnik / Алексей Филиппов Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин

1985 — Лана Дель Рей, американская певица.